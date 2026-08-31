कासगंज में ट्रक से टकराई मैक्स; मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6, बीस घायल

मैक्स पिकअप और ट्रक के बीच टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी में बैठे लोगों को गंभीर चोटें आईं. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की. कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई.हादसे की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल कासगंज पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. अस्पताल में घायलों की हालत को देखते हुए डॉक्टरों की टीम उपचार में जुटी हुई है.