कासगंज में ट्रक से टकराई मैक्स; मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6, बीस घायल

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Kasganj road accident: उत्तर प्रदेश के कासगंज में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. मोहनपुरा के पास शिव इंटर कॉलेज कांतोर के नजदीक श्रद्धालुओं से भरी मैक्स पिकअप और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि मैक्स पिकअप में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई.
बताया जा रहा है कि मैक्स पिकअप में कुल 26 श्रद्धालु सवार थे. ये सभी राजस्थान के करौली जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं. श्रद्धालु कासगंज के सोरों में अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनकी गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई.
टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी
मैक्स पिकअप और ट्रक के बीच टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी में बैठे लोगों को गंभीर चोटें आईं. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की. कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई.हादसे की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल कासगंज पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. अस्पताल में घायलों की हालत को देखते हुए डॉक्टरों की टीम उपचार में जुटी हुई है.
डीएम-एसपी समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे
घटना की जानकारी मिलते ही कासगंज के डीएम और एसपी समेत पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और राहत-बचाव कार्य की जानकारी ली. प्रशासन की ओर से घायलों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर यातायात व्यवस्था भी संभाली, ताकि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की परेशानी न हो. हादसे की वजह से कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
पुलिस जांच में जुटी, हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा
कासगंज के एसपी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस हादसे की वजह की जांच कर रही है. फिलहाल यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर दोनों वाहनों की भिड़ंत किन परिस्थितियों में हुई. पुलिस घटनास्थल की जांच के साथ-साथ हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटा रही है.
सोरों जा रहे थे सभी श्रद्धालु
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु राजस्थान के करौली जनपद के रहने वाले थे और धार्मिक कार्य के लिए सोरों जा रहे थे. उन्हें शायद ही अंदाजा रहा होगा कि रास्ते में उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा. इस दुर्घटना ने एक साथ कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है.