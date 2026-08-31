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कासगंज में ट्रक से टकराई मैक्स; मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6, बीस घायल

Kasganj Accident News: उत्तर प्रदेश के कासगंज में ट्रक और पिकअप की टक्कर से करौली के 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. वाहन में 26 लोग सवार थे, जो सोरों अस्थि विसर्जन जा रहे थे.पुलिस व प्रशासन राहत कार्य और जांच में जुटे हैं.

Written ByZee Media BureauEdited ByJyoti Kumari
Published: Aug 31, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:38 PM IST
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