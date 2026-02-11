Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3106294
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

"कप्तान साहब ने बेटे की हत्या करवा दी"..... अलीगढ़ में लापता इंस्पेक्टर केस में नया मोड़, मां ने सीएम योगी से लगाई गुहार

Aligarh News: अलीगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर अनुज कुमार पांच महीने पहले लापता हो गए थे. इंस्पेक्टर अनुज की मां ने निवर्तमान एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 11, 2026, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Missing Aligarh Inspector Anuj Kumar
Missing Aligarh Inspector Anuj Kumar

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां जनता को सुरक्षा का भरोसा देने वाली खाकी पर सवाल उठे हैं. अलीगढ़ के महुआखेड़ा थाना इलाके से निलंबित इंस्पेक्टर के केस में नया मोड़ आ गया है. इंस्पेक्टर की मां ने निवर्तमान एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

यह है पूरा मामला 
महुआखेड़ा थाना इलाके से लापता निलंबित इंस्पेक्टर अनुज कुमार के मामले में नया मोड़ आ गया है. गायब इंस्पेक्टर अनुज कुमार की मां ने निवर्तमान एसएसपी संजीव सुमन पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है. पिछले 5 महीने से गायब निलंबित इंस्पेक्टर अनुज कुमार का कोई सुराग नहीं लग सका है. मां का कहना है कि महुआखेड़ा थाना पुलिस घर से अपने साथ ले गई थी. तब से बेटा घर नहीं लौटा. आरोप है कि निवर्तमान एसएसपी संजीव सुमन ने बेटे की हत्या करवा दी. 

लापरवाही पर एसएसपी ने किया था निलंबित 
बता दें कि विभागीय कार्य में लापरवाही और गैर हाजिर रहने पर एसएसपी संजीव ने इंस्पेक्टर अनुज कुमार को निलंबित कर दिया था. अधिकारीयों के समक्ष पेश न होने पर 50 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया था. निलंबित इंस्पेक्टर अनुज कुमार मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं. इंस्पेक्टर अनुज कुमार की मां सुशीला देवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हाईकोर्ट के समक्ष अपनी शिकायत की है. मां ने बताया कि महुआखेड़ा थाना इलाके के प्रभात नगर कॉलोनी धनीपुर मंडी क्षेत्र में बेटा रहता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

17 सितंबर से लापता इंस्पेक्टर
गौरतलब है कि 17 सितंबर को इंस्पेक्टर अनुज कुमार लापता हो गए थे. अनुज की मां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पिछले दिनों मामले में सुनवाई के दौरान अलीगढ़ के SSP की ओर से दाखिल शपथपत्र में यह दावा किया गया कि 17 सितंबर को दाऊद खां रेलवे स्टेशन के पास मिला शव संभवतः इंस्पेक्टर अनुज कुमार का ही है. पुलिस ने इस आधार पर कोर्ट के सामने यह तर्क रखा कि लापता इंस्पेक्टर अब जीवित नहीं हैं. 

पुलिस का क्या कहना?
पुलिस का कहना है कि 17 सितंबर की रात करीब 10 बजे हमसफर एक्सप्रेस के गुजरने के बाद दौदखा रेलवे स्टेशन के पास एक बुरी तरह कटा-फटा शव मिला था. प्रथम दृष्टया पुलिस को लगता है कि वह शव अनुज कुमार का हो सकता है. दरस्ताल डीसीपी अस्थाना को जांच सौंपी गई है. डीसीपी का कहना है कि डीएनए और विसरा सुरक्षित कर जांच की जा रही है. अनुज कुमार का पैतृक घर गाजियाबाद में है जबकि उनकी पत्नी मनिता अपने मायके सहारनपुर चली गई हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहीं. 

यह भी पढ़ें : Aligarh News: SSP की बड़ी कार्रवाई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित, यहां जानिए वजह

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन; महंत राजू दास ने ओवैसी पर साधा निशाना

TAGS

aligarh news

Trending news

aligarh news
"कप्तान साहब ने बेटे की हत्या करवा दी"..... लापता इंस्पेक्टर केस में नया मोड़
chitrakoot news
पार्लर से लापता युवती प्रेमी संग भागी या हुआ अपहरण? वायरल वीडियो ने सुलझा दी गुत्थी
Uttarakhand news
सीएम धामी का एक्शन मोड! अपराधियों में कानून का खौफ हो, वरना भुगतने को तैयार रहें
ghazipur news
चीखा, मदद मांगी....नोएडा के बाद गाजीपुर में 8 फीट गहरे गड्ढे ने ली युवक की जान
Etah latest News
इश्क जो न कराए... गर्लफ्रेंड को ऐश कराने के लिए युवक ने लूटी OLA कैब
kanpur lamborghini accident
कानपुर लेंबॉर्गिनी कांड: आरोपी शिवम के ड्राइवर के दावे को पुलिस ने किया खारिज
Rajpal Yadav
60 करोड़ का प्लॉट, 50 करोड़ की कोठी... करोड़ाें के मालिक राजपाल यादव क्यों गए जेल?
UP Budget
यूपी बजटः आयुर्वेद-यूनानी और होम्योपैथी को बजट में बूस्ट, योगी सरकार ने खोला खजाना
Barabanki News
बाराबंकी का युवक दिल्ली में फंदे से लटका, 6 मिनट के वीडियो ने खोला आत्महत्या का राज
up budget 2026
मेरठ, गोरखपुर समेत UP में बनेंगे 7 स्मार्ट सिटी, नोएडा-बेंगलुरू जैसी होंगी सुविधाएं