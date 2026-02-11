"कप्तान साहब ने बेटे की हत्या करवा दी"..... अलीगढ़ में लापता इंस्पेक्टर केस में नया मोड़, मां ने सीएम योगी से लगाई गुहार

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां जनता को सुरक्षा का भरोसा देने वाली खाकी पर सवाल उठे हैं. अलीगढ़ के महुआखेड़ा थाना इलाके से निलंबित इंस्पेक्टर के केस में नया मोड़ आ गया है. इंस्पेक्टर की मां ने निवर्तमान एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

यह है पूरा मामला

महुआखेड़ा थाना इलाके से लापता निलंबित इंस्पेक्टर अनुज कुमार के मामले में नया मोड़ आ गया है. गायब इंस्पेक्टर अनुज कुमार की मां ने निवर्तमान एसएसपी संजीव सुमन पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है. पिछले 5 महीने से गायब निलंबित इंस्पेक्टर अनुज कुमार का कोई सुराग नहीं लग सका है. मां का कहना है कि महुआखेड़ा थाना पुलिस घर से अपने साथ ले गई थी. तब से बेटा घर नहीं लौटा. आरोप है कि निवर्तमान एसएसपी संजीव सुमन ने बेटे की हत्या करवा दी.

लापरवाही पर एसएसपी ने किया था निलंबित

बता दें कि विभागीय कार्य में लापरवाही और गैर हाजिर रहने पर एसएसपी संजीव ने इंस्पेक्टर अनुज कुमार को निलंबित कर दिया था. अधिकारीयों के समक्ष पेश न होने पर 50 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया था. निलंबित इंस्पेक्टर अनुज कुमार मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं. इंस्पेक्टर अनुज कुमार की मां सुशीला देवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हाईकोर्ट के समक्ष अपनी शिकायत की है. मां ने बताया कि महुआखेड़ा थाना इलाके के प्रभात नगर कॉलोनी धनीपुर मंडी क्षेत्र में बेटा रहता था.

Add Zee News as a Preferred Source

17 सितंबर से लापता इंस्पेक्टर

गौरतलब है कि 17 सितंबर को इंस्पेक्टर अनुज कुमार लापता हो गए थे. अनुज की मां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पिछले दिनों मामले में सुनवाई के दौरान अलीगढ़ के SSP की ओर से दाखिल शपथपत्र में यह दावा किया गया कि 17 सितंबर को दाऊद खां रेलवे स्टेशन के पास मिला शव संभवतः इंस्पेक्टर अनुज कुमार का ही है. पुलिस ने इस आधार पर कोर्ट के सामने यह तर्क रखा कि लापता इंस्पेक्टर अब जीवित नहीं हैं.

पुलिस का क्या कहना?

पुलिस का कहना है कि 17 सितंबर की रात करीब 10 बजे हमसफर एक्सप्रेस के गुजरने के बाद दौदखा रेलवे स्टेशन के पास एक बुरी तरह कटा-फटा शव मिला था. प्रथम दृष्टया पुलिस को लगता है कि वह शव अनुज कुमार का हो सकता है. दरस्ताल डीसीपी अस्थाना को जांच सौंपी गई है. डीसीपी का कहना है कि डीएनए और विसरा सुरक्षित कर जांच की जा रही है. अनुज कुमार का पैतृक घर गाजियाबाद में है जबकि उनकी पत्नी मनिता अपने मायके सहारनपुर चली गई हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहीं.

यह भी पढ़ें : Aligarh News: SSP की बड़ी कार्रवाई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित, यहां जानिए वजह

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन; महंत राजू दास ने ओवैसी पर साधा निशाना