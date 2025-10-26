Advertisement
Aligarh News: एएमयू के अब्दुल्ला होस्टल के कमरे में लटका मिला छात्रा का शव, मुरादाबाद की रहने वाली थी युवती

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अब्दुल्ला वीमेंस कॉलेज की बीए द्वितीय वर्ष की एक छात्रा ने आवासीय हॉल के कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. सूचना के बाद AMU इंतजामियां और इलाका पुलिस मौके पर पहुंची.

Edited By:  Preeti Huang|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:51 AM IST
मनीष शर्मा/अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुमताज जहाँ अब्दुल्ला हॉल के कमरा नम्बर 5 में रहने वाली बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा का शव फाँसी के फंदे से लटका मिला.छात्रा की पहचान मुरादाबाद जिले के अगवानपुर निवासी करीब 18 वर्षीय रूबी पुत्री याकूब के रूप में हुई है. सूचना पर पहुँची पुलिस ने फोरेंसिक टीम द्वारा जाँच कराकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है. घटना कब की है यह अभी सस्पेंस बना हुआ है.  घटना की सूचना के बाद जेएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पर पहुँचे छात्रा के परिजनों ने किसी से कोई बातचीत नहीं की.

वार्डन की मौजूदगी में दरवाज़ा तोड़ा गया
शनिवार देर शाम हॉस्टल की अन्य छात्राओं ने देखा कि रूबी के कमरे का दरवाज़ा लंबे समय से बंद है. जब काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई, तो साथी छात्राओं ने वार्डन को सूचना दी. वार्डन की मौजूदगी में जब दरवाज़ा तोड़ा गया, तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए. रूबी का शव पंखे से लटका हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंच गई.

सुसाइड Note नहीं मिला
पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा की प्रक्रिया शुरू की और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. मौके से किसी प्रकार का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.  देर रात एएमयू या पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.  फिलहाल कारणों को लेकर पुलिस व एएमयू इंतजामिया के अधिकारी जांच में जुटे हैं. फॉरेंसिक जांच के लिए कमरा सील कर दिया गया है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी वर्ष 2022 में बिजनौर की एक छात्रा ने अब्दुल्ला हॉल में ही आत्महत्या कर ली थी. उस मामले में छात्रा के मानसिक रूप से बीमार होने की बात सामने आई थी. रूबी की मौत के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में गम का माहौल है.  छात्राओं में भय और चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है.  कई छात्राओं ने हॉस्टल में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर कदम उठाने की मांग की है.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

 

