हाथरस में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार को स्कॉर्पियो ने पीछे से मारी टक्कर, मां बेटे की मौत

Hathras accident: रिश्तेदार के यहां से लौट रहे बाइक सवार को पीछे से स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. 

Mar 03, 2026, 07:19 PM IST
Hathras Accident
Hathras Accident

Etah Aligarh Highway Accident: एटाअलीगढ़ हाईवे पर हाथरस के उमरावपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में मां बेटे की मौत हो गई. वहीं, नाती गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया गया कि तीनों बाइक से जा रहे थे तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी. 

ऐसे हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, खेड़िया खुर्द निवासी किताब श्री (75 वर्ष), उनके बेटे राज बहादुर (50 वर्ष) और नाती संजय (19 वर्ष) जलेसर में रिश्तेदारी में से एक गमी से लौटकर बाइक से अपने गांव जा रहे थे. अमरपुर गांव के पास पीछे से आई स्कॉर्पियो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों मां-बेटे की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि संजय गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर के बाद स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर आगे एक दुकान में जा घुसी.

सिकंदराराऊ सीएचसी ले जाया गया 
सूचना मिलते ही आसपास के थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए हालात को नियंत्रित किया और घायलों को 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदराराऊ पहुंचाया. चिकित्सकों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया. घटना की सूचना परिजनों को दी गई. अपने लोगों की मौत की खबर सुनते ही परिजन सीएचसी सिकंदराराऊ पहुंच गए. भारी संख्या में गांव के लोग भी अस्पताल में एकत्रित हो गए और वहां पर विलाप करने लगे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाथरस भेज दिया है. 

बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप पलटी
वहीं, बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के पास मेरठ हाईव पर एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में पिकअप पर सवार 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल ले गई. जहां से गंभीर घायल लोगों को बदायूं जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. 

हाथरस में 6 लोगों की मौत
हाथरस में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक अन्य सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. मंगलवार तड़के तेज रफ्तार ईको वैन  और बस में जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में वैन में सवार छह लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है. हादसे की सूचना मिलने पर स्‍थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया है. मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है. सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

hathras news

kaushambi news
