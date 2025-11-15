यूपी के इस जिले में खुली हाई-टेक लाइब्रेरी, छात्रों और पाठकों को मिलेगा ज्ञान का नया केंद्र!

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नगर निगम ने जिले की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी CM-VNY (मुख्यमंत्री-विकसित नगर योजना) के अंतर्गत इस आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है, जिसका शुभारंभ मेयर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने संयुक्त रूप से किया. करीब 4.85 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह लाइब्रेरी अलीगढ़ के गूलर रोड पर निर्मित की जाएगी.

क्या है पूरी बात ?

नगर निगम का मानना है कि डिजिटल युग में छात्रों और पाठकों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ना बेहद जरूरी है. इस डिजिटल लाइब्रेरी में लगभग दो लाख डिजिटल पुस्तकों का विशाल भंडार उपलब्ध कराया जाएगा, जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों को समृद्ध सामग्री प्रदान करेगा.साथ ही लाइब्रेरी में ई-रीडिंग, डिजिटल संदर्भ सामग्री, ऑडियोबुक, रिसर्च डेटा और हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान किया जाएगा.

मेयर और नगर आयुक्त ने रखी भविष्य की नींव

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मेयर प्रशांत सिंघल ने कहा कि अलीगढ़ अब शिक्षा के क्षेत्र में नए युग में प्रवेश कर रहा है. डिजिटल लाइब्रेरी न केवल शहर के छात्रों के लिए बल्कि शोधकर्ताओं और सामान्य पाठकों के लिए भी एक बड़ी सुविधा साबित होगी. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि लाइब्रेरी का निर्माण CM-VNY योजना के अंतर्गत समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा. इसमें आधुनिक आर्किटेक्चर के साथ वातानुकूलित अध्ययन कक्ष, डिजिटल स्क्रीन, स्मार्ट टेबल और बैठने की बेहतर व्यवस्था भी शामिल होगी.

गूलर रोड बनेगा नए ज्ञान केंद्र का हब

गूलर रोड पर बनने वाली यह लाइब्रेरी आसपास के क्षेत्रों के हजारों छात्रों के लिए ज्ञान का प्रमुख केंद्र बनेगी. शहर में मौजूद कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और स्कूलों के विद्यार्थी यहां आसानी से पहुंचकर डिजिटल संसाधनों का लाभ उठा सकेंगे. नगर निगम का कहना है कि आने वाले समय में इस लाइब्रेरी को प्रदेश स्तरीय डिजिटल नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा, ताकि छात्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिजिटल सामग्री भी उपलब्ध हो सके.

डिजिटल इंडिया की ओर मजबूत कदम

अलीगढ़ नगर निगम का यह प्रयास शहर को डिजिटल इंडिया मिशन से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. आधुनिक तकनीक से लैस डिजिटल लाइब्रेरी के बन जाने से अलीगढ़ के शिक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और हजारों युवाओं को नई दिशा प्राप्त होगी.

