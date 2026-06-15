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मजहब की दीवार लांघ 300 KM दूर पहुंची प्रेमिका, बोली- 'दीपक के बिना नहीं जी सकती'

Muslim girl reaches boyfriend house in Hathras: हाथरस में प्रेम कहानी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां लखीमपुर खीरी की रहने वाली 19 वर्षीय मुस्लिम युवती अपने हिंदू प्रेमी से शादी करने की जिद लेकर उसके घर पहुंच गई. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 15, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:14 PM IST
मजहब की दीवार लांघ 300 KM दूर पहुंची प्रेमिका, बोली- 'दीपक के बिना नहीं जी सकती'
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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