प्रेमी के घर पर बैठी जिद पर, परिजनों ने बुलाई पुलिस

नेहा अचानक लखीमपुर से चलकर हाथरस में दीपक के घर पहुंच गई और वहां रहने की जिद पर अड़ गई. अचानक हुई इस घटना से युवक के घरवाले घबरा गए और उन्होंने मौके पर पुलिस बुला ली. नेहा का कहना है कि मैं बालिग हूं और अब दीपक के साथ ही रहना चाहती हूं. अगर मैं अपने घर वापस गई, तो मेरे घरवाले मुझे जान से मार देंगे. वहीं, प्रेमी दीपक भी अपनी प्रेमिका का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार है. दीपक ने साफ कहा कि वह नेहा को अपने साथ रखेगा और उससे शादी करेगा.