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हाथरस/सुमीत सिंह: मजहब की दीवार और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी दो प्यार करने वालों को रोक नहीं पाई. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रहने वाली एक मुस्लिम युवती अपने प्यार को पाने के लिए 7 घंटे में 300 किलोमीटर का सफर तय कर हाथरस में अपने हिंदू प्रेमी के घर पहुंच गई. प्रेमी के घर पहुंचते ही युवती ने शादी की जिद को लेकर हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया, जिसके बाद युवक के परिजनों को पुलिस बुलानी पड़ी. पूरा मामला थाना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के मोहल्ला रमनपुर का है.
नोएडा में शुरू हुई थी लव स्टोरी
मिली जानकारी के मुताबिक, लखीमपुर खीरी की रहने वाली 19 वर्षीय नेहा और हाथरस के रमनपुर का रहने वाला दीपक दोनों नोएडा की एक निजी कंपनी में साथ काम करते थे. काम के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार हो गया. नेहा ने बताया कि वे दोनों पिछले 3 साल से एक-दूसरे को जानते हैं और गंभीर रिश्ते में हैं.
प्रेमी के घर पर बैठी जिद पर, परिजनों ने बुलाई पुलिस
नेहा अचानक लखीमपुर से चलकर हाथरस में दीपक के घर पहुंच गई और वहां रहने की जिद पर अड़ गई. अचानक हुई इस घटना से युवक के घरवाले घबरा गए और उन्होंने मौके पर पुलिस बुला ली. नेहा का कहना है कि मैं बालिग हूं और अब दीपक के साथ ही रहना चाहती हूं. अगर मैं अपने घर वापस गई, तो मेरे घरवाले मुझे जान से मार देंगे. वहीं, प्रेमी दीपक भी अपनी प्रेमिका का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार है. दीपक ने साफ कहा कि वह नेहा को अपने साथ रखेगा और उससे शादी करेगा.
शादी को लेकर दो परिवारों में ठनी
युवती के इस कड़े रुख और हाईवोल्टेज ड्रामे को देखने के बाद युवक (दीपक) के परिजन आखिरकार दोनों की शादी कराने के लिए तैयार हो गए. हालांकि, इस बीच सूचना मिलते ही युवती का भाई लखीमपुर खीरी से हाथरस गेट थाने पहुंचा. भाई ने इस शादी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को समझाने और मामले का शांतिपूर्ण हल निकालने का प्रयास कर रही है.