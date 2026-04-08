वक्फ प्रॉपर्टी कब्जाने वालों को शरीयत के हिसाब से मिले सजा- शाही चीफ ने जारी किया फतवा, पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील

Aligarh News: मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता, उत्तर प्रदेश के शाही चीफ ने मौलाना इफ्राहीम हुसैन ने वक्फ प्रोपर्टी कब्जाने वालों को शरीयत के हिसाब से सजा दिये जाने का फतवा जारी किया है. साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील की है कि वो वक्फ की प्रोपर्टी को कब्जाने वालों से मुक्त कराएं.
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Aligarh: अलीगढ़ से एक अहम और संवेदनशील खबर सामने आई है, जहां मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता उत्तर प्रदेश के शाही चीफ मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा फतवा जारी किया है. इस फतवे में साफ कहा गया है कि वक्फ की जमीन या संपत्ति पर अवैध कब्जा करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि शरीयत के नजरिए से भी गंभीर अपराध है, जिसके लिए सख्त सजा दी जानी चाहिए.
वक्फ संपत्ति किसी एक जाति या समुदाय की नहीं
मौलाना इफ्राहीम हुसैन ने अपने बयान में वक्फ संपत्तियों के मूल उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा कि ये संपत्तियां किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं हैं. उनका उद्देश्य समाज के सभी जरूरतमंद और वंचित वर्गों की मदद करना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इनका लाभ केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं, बल्कि गरीब हिंदू, सिख और ईसाई परिवारों को भी समान रूप से मिलना चाहिए.
पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील
इस मुद्दे को लेकर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से भी कड़ा रुख अपनाने की अपील की है. खासतौर पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से आग्रह किया गया है कि वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं. उनका कहना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं की गई, तो ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है.
अवैध कब्जाधारियों को चेतावनी
फतवे में अवैध कब्जाधारियों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जो लोग वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए हुए हैं, उनके खिलाफ न केवल प्रशासनिक बल्कि धार्मिक स्तर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए इससे भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगेगी और समाज में एक स्पष्ट संदेश जाएगा.
फिलहाल इस फतवे के बाद सामाजिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. अब सभी की नजर प्रशासन और सरकार के अगले कदमों पर टिकी है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है.
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