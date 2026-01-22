जोड़े जाएंगे वोटर लिस्ट से छूटे नाम, मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया तेज, काम में जुटे BLO

Aligarh News: अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची संशोधन को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है 2003 की मतदाता सूची से छूटे नामों को जोड़ने के लिए BLO द्वारा डोर-टू-डोर नोटिस वितरण किया जा रहा है.
Aligarh Voter List/मनीष शर्मा: अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची संशोधन को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है 2003 की मतदाता सूची से छूटे नामों को जोड़ने के लिए BLO द्वारा डोर-टू-डोर नोटिस वितरण किया जा रहा है. बूथ संख्या 31 मंगल विहार क्षेत्र में यह अभियान खास तौर पर चलाया जा रहा है, जिसमें नोटिस प्राप्त मतदाताओं को 4 फरवरी तक जवाब देना अनिवार्य होगा.
दोबारा ऐसे जुड़ेगा वोटर लिस्ट में नाम
अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र संख्या 76 के बूथ क्रमांक 31 मंगल विहार में मतदाता सूची से नाम कटने या प्रकाशित न होने वाले नागरिकों को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है. BLO सीमा शर्मा द्वारा घर-घर जाकर नोटिस वितरित किए जा रहे हैं. कुल 165 नोटिस बांटे जा रहे हैं. नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाताओं को तहसील स्थित एआरओ कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा. पहचान और निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा.
बीएलओ ने की ये अपील
BLO ने नागरिकों से अपील की है कि घबराएं नहीं और समय पर जवाब दें. वहीं नोटिस पाने वाले मतदाताओं ने प्रक्रिया पूरी कर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की बात कही है. प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है.
दूसरी ओर अलीगढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 से पहले वोटरलिस्ट को ठीक करने की तैयारी चल रही है. चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन अभियान को तेज कर दिया है. जिले में 18.88 लाख मतदाताओं की अंतिम लिस्ट जारी की गई है. इसमें 2.75 लाख वोटर संदिग्ध पाए गए हैं, जो निर्वाचन आयोग की रडार पर हैं. मतदाता सूची से 34 हजार नाम कटे हैं.
