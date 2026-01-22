Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3082797
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

जोड़े जाएंगे वोटर लिस्ट से छूटे नाम, मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया तेज, काम में जुटे BLO

Aligarh News: अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची संशोधन को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है 2003 की मतदाता सूची से छूटे नामों को जोड़ने के लिए BLO द्वारा डोर-टू-डोर नोटिस वितरण किया जा रहा है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aligarh news
Aligarh news

Aligarh Voter List​/मनीष शर्मा: अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची संशोधन को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है 2003 की मतदाता सूची से छूटे नामों को जोड़ने के लिए BLO द्वारा डोर-टू-डोर नोटिस वितरण किया जा रहा है. बूथ संख्या 31 मंगल विहार क्षेत्र में यह अभियान खास तौर पर चलाया जा रहा है, जिसमें नोटिस प्राप्त मतदाताओं को 4 फरवरी तक जवाब देना अनिवार्य होगा.

दोबारा ऐसे जुड़ेगा वोटर लिस्ट में नाम
अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र संख्या 76 के बूथ क्रमांक 31 मंगल विहार में मतदाता सूची से नाम कटने या प्रकाशित न होने वाले नागरिकों को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है. BLO सीमा शर्मा द्वारा घर-घर जाकर नोटिस वितरित किए जा रहे हैं. कुल 165 नोटिस बांटे जा रहे हैं. नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाताओं को तहसील स्थित एआरओ कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा. पहचान और निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा.

बीएलओ ने की ये अपील
BLO ने नागरिकों से अपील की है कि घबराएं नहीं और समय पर जवाब दें. वहीं नोटिस पाने वाले मतदाताओं ने प्रक्रिया पूरी कर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की बात कही है. प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी ओर अलीगढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 से पहले वोटरलिस्ट को ठीक करने की तैयारी चल रही है. चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन अभियान को तेज कर दिया है. जिले में 18.88 लाख मतदाताओं की अंतिम लिस्ट जारी की गई है. इसमें 2.75 लाख वोटर संदिग्ध पाए गए हैं, जो निर्वाचन आयोग की रडार पर हैं. मतदाता सूची से 34 हजार नाम कटे हैं.

यह भी पढ़ें - 'मोदी योगी सावधान'....स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य का आया बड़ा बयान

 

 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

aligarh news

Trending news

Barabanki News
बाराबंकी में मासूम ज्योति पर कुत्तों का 'कातिलाना' हमला, शरीर पर दांत के 110 घाव
Chamoli news
बद्रीनाथ यात्रा 2026 की परंपराएं शुरू, बसंत पंचमी पर निकलेगा कपाट खुलने का मुहूर्त
Noida Software Engineer Case
नोएडा इंजीनियर मौत मामले में 2 और बिल्डर गिरफ्तार, NGT ने माना अथॉरिटी की लापरवाही
aligarh news
जोड़े जाएंगे वोटर लिस्ट से छूटे नाम, मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया तेज
Uttarakhand Assembly Election 2027
2027 के लिए उत्तराखंड कांग्रेस का ग्रामीण वोटरों को साधने का प्लान, BJP ने कसा तंज
Swami Avimukteshwarananda
'मोदी योगी सावधान'....अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर पुरी शंकराचार्य का आया बड़ा बयान
bijnor news
शादी ना करने से नाराज प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या, डेड़ साल से लिव-इन में थे
Prayagraj
प्रयागराज माघ मेले में स्नान विवाद बनाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर छिड़ी नई बहस
BSP
27 से पहले ठंडे बस्ते से बाहर आई बसपा! UP में BSP प्रमुख मायावती का बड़ा सियासी दांव
dehradun news
73 साल बाद अश्वमेध स्थल की खुदाई शुरू, प्राचीन सभ्यता से जुड़ी चौथी वेदिका की तलाश