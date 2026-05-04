कासगंज में प्रकृति का कहर: आंधी-बारिश के कारण गिरा मकान का लेंटर, दो मासूमों की दर्दनाक मौत

Kasganj News: कासगंज में हंसता-खेलता परिवार पूरी तरह से उजड़ गया. सोमवार तड़के आए भीषण तूफान और मूसलाधार बारिश के चलते जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घबरा में एक मकान का लेंटर भरभरा कर गिर गया. इस मलबे में दबने से दो मासूम बच्चों की जान चली गई.
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कासगंज न्यूज/गौरव तिवारी: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सोमवार की सुबह कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि एक हंसता-खेलता परिवार पूरी तरह से उजड़ गया. सोमवार तड़के आए भीषण तूफान और मूसलाधार बारिश के चलते जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घबरा में एक मकान का लेंटर भरभरा कर गिर गया. इस मलबे में दबने से दो मासूम बच्चों की जान चली गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
सोते समय हुआ हादसा
मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 4 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. देखते ही देखते तेज आंधी और भारी बारिश शुरू हो गई. इसी बीच ग्राम घबरा निवासी जितेश कुमार पुत्र भूरेलाल के घर की छत अचानक ढह ग. हादसा उस समय हुआ जब परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला. छत गिरते ही घर के अंदर सो रहे 5 वर्षीय सोनाली, 6 माह का अभिराज और अन्य परिजन भारी मलबे के नीचे दब गए.
अस्पताल में मासूमों ने तोड़ा दम, प्रशासन मौके पर
मलबे से निकाले जाने के तुरंत बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने घायलों को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 5 वर्षीय सोनाली और महज 6 माह के मासूम अभिराज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. एक ही घर के दो चिरागों के बुझने से परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज अस्पताल में जारी है, जिनमें से कुछ की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और तहसील प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया. पुलिस ने दोनों मासूमों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा कोष से उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर कच्चे और कमजोर निर्माणों पर मौसम की मार के खतरों को उजागर कर दिया है.
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