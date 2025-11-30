प्रेमी संग रंगरेलियां बना रही थी नई नवेली दुल्हन, पड़ोसन ने रंगे हाथों पकड़ा तो मार दी गोली, अलीगढ़ में सनसनीखेज वारदात

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 65 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मामले में नवविवाहिता महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है, जो इस दिल दहला देने वाली वारदात के मास्टरमाइंड निकले. पुलिस के अनुसार, हत्या को प्रेम प्रसंग और राज खुलने के डर से अंजाम दिया गया था

क्या है पूरा मामला ?

आरोपी महिला रूबी की कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन वह अपने गांव के रहने वाले प्रेमी रविशंकर से लगातार संपर्क में थी. दोनों के बीच गहरा प्रेम संबंध था, जिसे रूबी अपनी वैवाहिक जिंदगी में भी खत्म नहीं करना चाहती थी

इसी दौरान मृतका चंद्रवती, जो दोनों के पड़ोस में रहती थीं, ने रूबी और रविशंकर को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. DSP सर्वम सिंह के अनुसार, दोनों को डर था कि वृद्ध महिला यह बात पूरे गांव में फैला देंगी, जिससे रूबी की नई शादी दोनों खतरे में पड़ सकते थे। इसी डर ने उन्हें एक घिनौनी साजिश रचने पर मजबूर किया

गोली मारकर हत्या, पुलिस ने खोला राज

11 नवंबर की रात दोनों ने मिलकर चंद्रवती की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद वे सामान्य व्यवहार करते रहे ताकि किसी को शक न हो. हालांकि पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर दोनों की गतिविधियों का पूरा खुलासा कर दिया

गांव में दहशत और चर्चा, पुलिस की सतर्कता से मामला सुलझा

इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था. एक नवविवाहिता द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने की बात ने लोगों को हिलाकर रख दिया. पुलिस की तेजी और सटीक जांच के चलते मामले का खुलासा जल्द हो गया और आरोपियों को कानून के हवाले कर दिया गया.

