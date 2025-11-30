Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3024080
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

प्रेमी संग रंगरेलियां बना रही थी नई नवेली दुल्हन, पड़ोसन ने रंगे हाथों पकड़ा तो मार दी गोली, अलीगढ़ में सनसनीखेज वारदात

Aligarh crime News: अलीगढ़ के थाना जवाँ क्षेत्र में 65 वर्षीय महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया.  नवविवाहिता रूबी ने अपने प्रेमी रविशंकर संग संबंध उजागर होने के डर से वृद्ध महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. दोनों गिरफ्तार कर जेल भेजे गए. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 30, 2025, 05:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रेमी संग रंगरेलियां बना रही थी नई नवेली दुल्हन, पड़ोसन ने रंगे हाथों पकड़ा तो मार दी गोली, अलीगढ़ में सनसनीखेज वारदात

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 65 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मामले में नवविवाहिता महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है, जो इस दिल दहला देने वाली वारदात के मास्टरमाइंड निकले.  पुलिस के अनुसार, हत्या को प्रेम प्रसंग और राज खुलने के डर से अंजाम दिया गया था

क्या है पूरा मामला ?
आरोपी महिला रूबी की कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन वह अपने गांव के रहने वाले प्रेमी रविशंकर से लगातार संपर्क में थी. दोनों के बीच गहरा प्रेम संबंध था, जिसे रूबी अपनी वैवाहिक जिंदगी में भी खत्म नहीं करना चाहती थी

इसी दौरान मृतका चंद्रवती, जो दोनों के पड़ोस में रहती थीं, ने रूबी और रविशंकर को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. DSP सर्वम सिंह के अनुसार, दोनों को डर था कि वृद्ध महिला यह बात पूरे गांव में फैला देंगी, जिससे रूबी की नई शादी दोनों खतरे में पड़ सकते थे। इसी डर ने उन्हें एक घिनौनी साजिश रचने पर मजबूर किया

Add Zee News as a Preferred Source

गोली मारकर हत्या, पुलिस ने खोला राज
11 नवंबर की रात दोनों ने मिलकर चंद्रवती की गोली मारकर हत्या कर दी.  वारदात को अंजाम देने के बाद वे सामान्य व्यवहार करते रहे ताकि किसी को शक न हो.  हालांकि पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर दोनों की गतिविधियों का पूरा खुलासा कर दिया

गांव में दहशत और चर्चा, पुलिस की सतर्कता से मामला सुलझा
इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था.  एक नवविवाहिता द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने की बात ने लोगों को हिलाकर रख दिया.  पुलिस की तेजी और सटीक जांच के चलते मामले का खुलासा जल्द हो गया और आरोपियों को कानून के हवाले कर दिया गया.

यह भी पढ़ें : कोडीन कफ सिरप केस: शुभम जायसवाल के पिता कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार, थाईलैंड भागने की फिराक में था भोला प्रसाद
 

TAGS

aligarh news

Trending news

cough syrup case
कोडीन कफ सिरप केस: शुभम जायसवाल के पिता कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार
Lucknow news
‘हरित हृदय’ खतरे में!...लखनऊ के सबसे बड़े पार्क को बचाने के लिए अखिलेश करेंगे आंदोलन
Roorkee News
धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला ! गन्ने का मूल्य यूपी से भी ज्यादा
Fatehpur News
मैंने अपनी पत्नी को मार डाला... थाने में पहुंचा शख्स बोला, वजह सुनकर हिल गए अफसर
Magh Mela 2026
माघ मेले में चलेंगी Ola-Uber- Rapido की बाइक टैक्सी, महाकुंभ जैसी नहीं मचेगी लूट!
Bahraich news
रेलवे का हब बनने जा रहा यूपी का ये जिला! 240 km रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा
bijnor news
शादी की खबर से टूटा प्यार… वहीं थम गई दोनों की सांसें, एक ही जाति के थे
bijnor news
बिजनौर में बीएलओ का हार्ट अटैक से मौत! परिवार में छाया मातम
UP Encounter
नो माफी...सीधा ठोका! झांसी से सोनभद्र तक बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही पुलिस
Moradabad news
केवल 2–3 घंटे की नींद, बीमार बेटियां.... जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया एक बाप