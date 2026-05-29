यूपी के इस जिले को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, 45 किमी लंबे रिंग रोड की डीपीआर तैयार

Aligarh News: अलीगढ़ महानगर में ट्रैफिक जाम की समस्या जल्द ही अतीत बन सकती है. शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए 45 किलोमीटर लंबे नए रिंग रोड की तैयारी पूरी कर ली गई है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी को भेज दी है. अब अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है.

सेटेलाइट सर्वे के आधार पर तैयार किए गए प्रस्तावित रूट के अनुसार यह रिंग रोड गभाना से शुरू होकर जवां, धनीपुर एयरपोर्ट के पीछे से गुजरते हुए अकराबाद के कीरतपुर टोल तक पहुंचेगा. खास बात यह है कि एलाइनमेंट को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि घनी आबादी और रेलवे लाइनों से बचा जा सके.

इस परियोजना से जिले के करीब 21 से 30 गांव और कई ब्लॉकों को सीधा लाभ मिलेगा. फिलहाल भांकरी से बौनेर तिराहे तक करीब 20 किलोमीटर का हिस्सा हाफ रिंग रोड (बाईपास) के रूप में काम कर रहा है. नए रिंग रोड के पूरा होने के बाद शहर के अंदर वाहनों का दबाव काफी कम हो जाएगा, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी.

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यह रिंग रोड एनएच-34 (दिल्ली-कानपुर हाईवे), आगरा-मुरादाबाद हाईवे और पलवल हाईवे को आपस में जोड़ेगा. साथ ही धनीपुर एयरपोर्ट के पीछे से गुजरने के कारण अलीगढ़ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी. वर्तमान में गाजियाबाद से कानपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शहर के अंदर से गुजरना पड़ता है, लेकिन रिंग रोड बनने के बाद वाहन सीधे बाहर से निकल सकेंगे. इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.

एनएचएआई के सहायक अभियंता अमन यादव ने बताया कि डीपीआर को एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी के पास भेज दिया गया है और मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से दिल्ली-एनसीआर से कानपुर की ओर आवागमन और अधिक सुगम होगा, वहीं स्थानीय स्तर पर भी यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

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