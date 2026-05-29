Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3232408
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

यूपी के इस जिले को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, 45 किमी लंबे रिंग रोड की डीपीआर तैयार

Aligarh News: अलीगढ़ महानगर के निवासियों के लिए एक ऐसी खबर आई है जो बरसों से ट्रैफिक जाम की मार झेल रहे हर राहगीर के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी. शहर की कनेक्टिविटी को एक नई उड़ान देने और यातायात को पूरी तरह सुगम बनाने के लिए 45 किलोमीटर लंबे नए रिंग रोड की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 29, 2026, 04:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Aligarh News: अलीगढ़ महानगर में ट्रैफिक जाम की समस्या जल्द ही अतीत बन सकती है. शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए 45 किलोमीटर लंबे नए रिंग रोड की तैयारी पूरी कर ली गई है.  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी को भेज दी है. अब अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है.

सेटेलाइट सर्वे के आधार पर तैयार किए गए प्रस्तावित रूट के अनुसार यह रिंग रोड गभाना से शुरू होकर जवां, धनीपुर एयरपोर्ट के पीछे से गुजरते हुए अकराबाद के कीरतपुर टोल तक पहुंचेगा. खास बात यह है कि एलाइनमेंट को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि घनी आबादी और रेलवे लाइनों से बचा जा सके.

इस परियोजना से जिले के करीब 21 से 30 गांव और कई ब्लॉकों को सीधा लाभ मिलेगा. फिलहाल भांकरी से बौनेर तिराहे तक करीब 20 किलोमीटर का हिस्सा हाफ रिंग रोड (बाईपास) के रूप में काम कर रहा है. नए रिंग रोड के पूरा होने के बाद शहर के अंदर वाहनों का दबाव काफी कम हो जाएगा, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह रिंग रोड एनएच-34 (दिल्ली-कानपुर हाईवे), आगरा-मुरादाबाद हाईवे और पलवल हाईवे को आपस में जोड़ेगा. साथ ही धनीपुर एयरपोर्ट के पीछे से गुजरने के कारण अलीगढ़ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी. वर्तमान में गाजियाबाद से कानपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शहर के अंदर से गुजरना पड़ता है, लेकिन रिंग रोड बनने के बाद वाहन सीधे बाहर से निकल सकेंगे. इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.

एनएचएआई के सहायक अभियंता अमन यादव ने बताया कि डीपीआर को एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी के पास भेज दिया गया है और मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से दिल्ली-एनसीआर से कानपुर की ओर आवागमन और अधिक सुगम होगा, वहीं स्थानीय स्तर पर भी यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. 

और पढ़ें: यूपी में रफ्तार का नया कॉरिडोर! 750 KM लंबे एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण तेज; देखें आपके शहर का नाम है या नहीं?

सिर्फ 1 घंटे में आगरा टू अलीगढ़, इस 'सुपर एक्सप्रेसवे' से बदलेगी वेस्ट यूपी की तस्वीर; किसानों की लगने वाली है लॉटरी
 

TAGS

aligarh news

Trending news

kannauj rape case news
कन्नौज के बहुचर्चित नाबालिग रेपकांड में बड़ा फैसला, आरोपी नवाब सिंह समेत 3 को सजा
Rampur News
सपा नेता आजम खान के बेटे को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बरी
jalaun news
जालौन में आंधी-तूफान का तांडव, दो की दर्दनाक मौत, बिजली व्यवस्था ध्वस्त
Mathura News
पत्नी गिड़गिड़ाती रही, बच्चे रोते रहे…बरसाना में श्रद्धालु पर टूटी गार्ड्स की बेरहमी
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में बड़ी चोरी का खुलासा, PCF गोदाम से लाखों रुपये की खाद गायब
farmer hunger strike
एक साल में तीन बार अनशन, फिर भी नहीं मिला इंसाफ; अपनी ही जमीन के लिए भटक रहा किसान
Gorakhpur News
उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता: गोरखपुर से अंतरराष्ट्रीय चरस तस्कर गिरफ्तार
Mau News
मऊ पहुंचे सीएम योगी, 392 करोड़ की सौगातों से गूंजा मधुबन
UP News
ड्रोन के जरिए आतंकी साजिश पर NIA का बड़ा प्रहार, यूपी समेत 4 राज्यों में छापेमारी
BHU Hostel Mess Food Controversy
BHU में खाने के नाम पर मिल रहा 'जहर'! छिपकली के बाद अब पराठे में मिला कांच का टुकड़ा