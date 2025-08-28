यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अलीगढ़ से गुजरने वाली ये 13 ट्रेनें होंगी प्रभावित, कहीं जाने से पहले चेक कर लें रूट

Aligarh Railway Sation: नॉन-इंटरलॉकिंग काम चल रहा है जिसके कारण अलीगढ़ से गुजरने वाली 13 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी.यानी कुछ ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है. आपको भी ट्रेन से कहीं जाना है तो कृपया करकें रूट चेक जरूर कर लें.
Non interlocking work in railway:अलीगढ़ से गुजरने वाली 13 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी क्योंकि अलीगढ़ में नॉन-इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है.इस कारण इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. रेल प्रशासन ने गोरखपुर-डोमिनगढ़ खंड में तीसरी लाइन के किए जा रहे नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण (partial cancellation,), रूट बदलने के साथ री-शेड्युलिंग करने का फैसला लिया है. इस दौरान अलीगढ़ से गुजरने वाली 13 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी.
कुछ ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक से अलीगढ़ होकर गुजरने व ठहराव वाली कुछ ट्रेन निरस्त रहेंगी.
गाड़ी संख्या 12571 गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल 24, 26 व 27 सितंबर
गाड़ी संख्या 12572 आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर 25, 27 व 28 सितंबर
गाड़ी संख्या 12595 गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल 22, 23 व 25 सितंबर
गाड़ी संख्या 12596 आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर 23, 24, 26 सितंबर को निरस्त रहेंगी.
गाड़ी संख्या 15025 मऊ-आनंद विहार टर्मिनल 23 सितंबर
गाड़ी संख्या 15026 आनंद विहार टर्मिनल-मऊ 26 सितंबर
गाड़ी संख्या 15705 कटिहार-दिल्ली 22 व 25 सितंबर
गाड़ी संख्या 15706 दिल्ली-कटिहार 23 व 26 सितंबर
गाड़ी संख्या 05306 आनंद विहार टर्मिनल-छपरा 24 व 27 सितंबर को निरस्त रहेंगी.
इन स्टेशनों पर नहीं होगा ठहराव
गाड़ी संख्या 02563 बरौनी-नई दिल्ली का 22 से 27 सितंबर तक छपरा, गोरखपुर, बाराबंकी, कानपुर सेंट्रल, छपरा-औंड़िहार, वाराणसी, बनारस, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, ऐशबाग, गाड़ी संख्या 02564 नई दिल्ली-बरौनी का 22 सितंबर से 26 सितंबर तक छपरा, गोरखपुर, बाराबंकी, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा.
इसके अलावा गाड़ी संख्या 02569 दरभंगा- नई दिल्ली का 22 सितंबर से 27 सितंबर तक छपरा, गोरखपुर, बाराबंकी, कानपुर सेंट्रल, छपरा-औंड़िहार, वाराणसी-बनारस-प्रयागराज-कानपुर सेंट्रल सिवान, गोरखपुर, बस्ती, ऐशबाग, देवरिया सदर,गाड़ी संख्या 02570 नई दिल्ली-दरभंगा का 22 से 26 सितंबर तक छपरा, गोरखपुर, कानपुर सेंट्रल, बाराबंकी,छपरा-औंड़िहार, प्रयागराज, कानपुर सेन्ट्रल, वाराणसी-बनारस,ऐशबाग, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान स्टेशन पर नहीं ठहरेंगी.