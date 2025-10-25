हाथरस में ‘जहरीले प्रसाद’ से मचा हड़कंप, मिठाई खाने से महिला की मौत, 14 लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच

Hathras News: सुमित कुमार/हाथरस: जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के माधुरी गांव में गोवर्धन की रात एक धार्मिक आयोजन के दौरान प्रसाद के रूप में बंटी मिठाई ने हादसे का रूप ले लिया. अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंदिर पर रखे गए मिठाई के डिब्बे ग्रामीणों ने प्रसाद समझकर आपस में बांट लिए, जिसके बाद एक महिला की मौत हो गई और 14 लोग फूड प्वाइजनिंग की चपेट में आ गए. इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं.

खोए की मिठाई साबित हुए जानलेवा

जानकारी के मुताबिक, 21 और 22 अक्टूबर को गांव के देवी मंदिर पर किसी ने खोए की मिठाई के कई डिब्बे रखे थे. ग्रामीणों ने उन्हें भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांट दिया. लेकिन मिठाई खाने के कुछ घंटों बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी — किसी को उल्टियां हुईं तो किसी को चक्कर आने लगे. शुरू में स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर बीमारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदराराऊ और आगरा के अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा.

55 वर्षीय मुन्नी देवी की हालत गंभीर होने पर उन्होंने इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया. वहीं रामादेवी, बृजेश, श्रीमती, मुकेश और एक बच्चे समेत अन्य ग्रामीणों का इलाज अब भी जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य विभाग ने मिठाई के सैंपल जांच के लिए भेजे

घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और मंदिर में बचे हुए लड्डुओं के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं. फिलहाल गांव में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सोचा था कि कोई भक्त प्रसाद चढ़ाने के लिए मिठाई रख गया है, लेकिन यह श्रद्धा का प्रसाद जहर का घूंट साबित हो गया.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !