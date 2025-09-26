Palwal-Aligarh Highway:15 अक्टूबर तक गाड़ियों के लिए बंद रहेगा पलवल-अलीगढ़ हाईवे, जानें से पहले देखें रूट डायवर्जन

Palwal Aligarh Highway: फरीदाबाद से सटे पलवल-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित किठवाड़ी चौक के रेलवे ओवर ब्रिज पर सड़क निर्माण कार्य के चलते 15 अक्टूबर तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा.
Palwal Aligarh Highway: फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल जिले में पलवल-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर किठवाड़ी चौक के आरओबी (पुल) पर सड़क निर्माण काम चल रहा है जिसके कारण 15 अक्टूबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. काम के चलते रूट डायवर्जन किया गया है. उपायुक्त ने मौके का निरीक्षण करने के बाद जिला सचिवालय स्थित कार्यालय में संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के साथ बैठक कर ROB को दोनों ओर से बंद करने के आदेश दिए हैं. निर्माण एजेंसी ने कार्य पूरा करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय मांगा है..
कौन से रूट का करें इस्तेमाल
किठवाड़ी चौक के पास ROB बंद होने से चालकों को परेशानी हो सकती है. ऐसे में वाहन चालक निम्न वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.
दिल्ली से अलीगढ़ जाने वाले वाहन अलावलपुर चौक से खजूरका होते हुए अलीगढ़ रोड पर जा सकते हैं. वहीं आगरा से अलीगढ़ की ओर पलवल होते हुए जाने के लिए रसूलपुर चौक से मीसा होकर चांदहट गांव के रास्ते अलीगढ़ रोड पर जा सकते हैं. इसके अलावा कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (KGP) एक्सप्रेसवे का भी उपयोग करके अलीगढ़ जा सकते हैं.
15 अक्टूबर तक के लिए ट्रैफिक बंद
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार ने निर्माण कर रही एजेंसी से इस आरओबी के रोड के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के आदेश दिए. इस पर एजेंसी के अधिकारियों ने 15 अक्टूबर तक इसका निर्माण काम पूरा करने के लिए टाइम मांगा.इस पर उपायुक्त ने 15 अक्टूबर तक के लिए ट्रैफिक को बंद करने का आदेश दिया
वाहन चालकों की सुविधा और ट्रैफिक संचालन को सुचारु बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन किया गया है. पलवल से अलीगढ़ की ओर आने-जाने वाले वाहन रसूलपुर चौक और अलावलपुर चौक से गुजरने वाली सड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, KGP एक्सप्रेसवे भी एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपलब्ध है"-SHO जगबीर सिंह के अनुसार.
