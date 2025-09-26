Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2937662
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Palwal-Aligarh Highway:15 अक्टूबर तक गाड़ियों के लिए बंद रहेगा पलवल-अलीगढ़ हाईवे, जानें से पहले देखें रूट डायवर्जन

Palwal Aligarh Highway: फरीदाबाद से सटे पलवल-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित किठवाड़ी चौक के रेलवे ओवर ब्रिज पर सड़क निर्माण कार्य के चलते 15 अक्टूबर तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Palwal Aligarh highway
Palwal Aligarh highway

Palwal Aligarh Highway: फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल जिले में पलवल-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर किठवाड़ी चौक के आरओबी (पुल) पर सड़क निर्माण काम चल रहा है जिसके कारण 15 अक्टूबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. काम के चलते रूट डायवर्जन किया गया है. उपायुक्त ने मौके का निरीक्षण करने के बाद जिला सचिवालय स्थित कार्यालय में संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के साथ बैठक कर ROB को दोनों ओर से बंद करने के आदेश दिए हैं.   निर्माण एजेंसी ने कार्य पूरा करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय मांगा है..

कौन से रूट का करें इस्तेमाल
किठवाड़ी चौक के पास ROB बंद होने से चालकों को परेशानी हो सकती है. ऐसे में वाहन चालक निम्न वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.
दिल्ली से अलीगढ़ जाने वाले वाहन अलावलपुर चौक से खजूरका होते हुए अलीगढ़ रोड पर जा सकते हैं.  वहीं आगरा से अलीगढ़ की ओर पलवल होते हुए जाने के लिए रसूलपुर चौक से मीसा होकर चांदहट गांव के रास्ते अलीगढ़ रोड पर जा सकते हैं.  इसके अलावा कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (KGP) एक्सप्रेसवे का भी उपयोग करके अलीगढ़  जा सकते हैं.

15 अक्टूबर तक के लिए ट्रैफिक बंद
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार  ने निर्माण कर रही एजेंसी से इस आरओबी के रोड के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के आदेश दिए.  इस पर एजेंसी के अधिकारियों ने 15 अक्टूबर तक इसका निर्माण काम पूरा करने के लिए टाइम  मांगा.इस पर उपायुक्त ने 15 अक्टूबर तक के लिए ट्रैफिक को बंद करने का आदेश दिया

Add Zee News as a Preferred Source

 वाहन चालकों की सुविधा और ट्रैफिक संचालन को सुचारु बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन किया गया है. पलवल से अलीगढ़ की ओर आने-जाने वाले वाहन रसूलपुर चौक और अलावलपुर चौक से गुजरने वाली सड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं.  इसके अलावा, KGP एक्सप्रेसवे भी एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपलब्ध है"-SHO जगबीर सिंह के अनुसार.

यूपी का कौन सा जिला कहलाता है ‘छावनी का शहर, यहीं से शुरू हुई थी 1857 की पहली क्रांति 
 

 

TAGS

Palwal Aligarh highwayROB bridgePalwal Aligarh highway ROB bridge

Trending news

Udham Singh Nagar
उत्तराखंड के इस जिले में फर्जी राशन कार्डों पर चलेगी कैंची,मुफ्त राशन मिलना होगा बंद
Saharanpur news
सहारनपुर में नमाज के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर लहराने वाला हिरासत में, पुलिस कर रही
birha singer saroj sargam
कौन हैं सरोज सरगम? मां दुर्गा पर ऐसा क्या गाया जो पति के साथ पहुंच गई जेल!
Rahul Gandhi
राहुल गांधी को बड़ा झटका, MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका रद्द
Hardoi News
हरदोई में शिक्षा का मंदिर बना जंग का अखाड़ा, छात्र-शिक्षकों ने एक दूसरे पर किया केस
Bahraich news
26 तारीख की रात 2:30 बजे के बाद होगी चोरी...नोटिस ने मोहल्लेवासियों के उड़ा दिए होश!
Gorakhpur News
गोरखपुर में चाचा-भतीजा करंट से झुलसे,ग्रामीण बिजली विभाग की लापरवाही पर भड़के
prayagraj news
कौन हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडेय? शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्‍यक्ष पद से दिया इस्‍तीफा
Etawah news
बाइक खड़ी कर नदी में लगा दी छलांग..इटावा में नगरपालिका कर्मी का खौफनाक कदम
Muzaffarnagar news
आई लव मोहम्मद Vs आई लव महादेव! कानपुर से मुजफ्फरनगर तक पोस्टरवार
;