हाथरस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई; सैनिक हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में हुआ घायल

हाथरस न्यूज/सुमित कुमार : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सैनिक हत्याकांड में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी आरोपी हेमंत पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. यह मुठभेड़ बिसावर थाना क्षेत्र के बिधिपुर बंबा के पास हुई, जहां पुलिस और बदमाश के बीच आमना-सामना हो गया. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

जानें पूरा मामला क्या ?

इस कार्रवाई को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और सादाबाद थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया. पुलिस को सूचना मिली थी कि सैनिक हत्याकांड में शामिल इनामी आरोपी हेमंत क्षेत्र में मौजूद है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की. खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी के पास से हथियार और बाइक बरामद

बता दे कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है. पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी. आरोपी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

सैनिक अखिलेश की हत्या में था शामिल

गौरतलब है कि सादाबाद क्षेत्र में 5 फरवरी को सेना के जवान अखिलेश की हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने 10 नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पांच टीमों का गठन किया था और आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

पहले भी चार आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. 7 फरवरी को पुलिस ने बॉबी उर्फ विशाल और राजा उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद 9 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने घटना में शामिल कमलकांत और विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया था. इन सभी की गिरफ्तारी के बाद भी मुख्य आरोपी हेमंत फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार अभियान चला रही थी.

पुलिस की कार्रवाई जारी, अन्य आरोपियों की तलाश

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सैनिक हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है. घायल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे घटना से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिल सके. पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

