Kasganj News: भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनके भाई गिरफ्तार, हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर के कई मामले

Kasganj News: भाकियू स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ तीन दर्जन से अधिक अपराधिक मामले दर्ज हैं. पढ़िए खबर
गौरव तिवारी/कासगंज: यूपी के कासगंज में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडेय व उनके भाई आशीष पांडेय को रात के समय गिरफ्तार किया है. यह दोनों भाई हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर के अपराधी है. गिरफ्तारी को लेकर गुटके किसान नेताओं में काफी आक्रोश बना हुआ है. फेसबुक अकाउंट पर पुलिस के खिलाफ तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं.
तथाकथित किसान संगठन-एसपी अंकिता शर्मा
कासगंज की एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि थाना ढोलना क्षेत्र के गढ़ी हरनाठेर निवासी कुलदीप पांडेय और आशीष पांडेय ने तथाकथित किसान संगठन बना लिया हैं. जिसका नाम स्वराज गुट है. इनको किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है. किसानों को अग्रसित करने का काम करते हैं. वर्ष 2023 में इनके सदस्यों को गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय से सजा सुनाई गई थी.
तीन दर्जन से अधिक अपराधिक मामले दर्ज
इनके खिलाफ तीन दर्जन से अधिक अपराधिक मामले दर्ज हैं. यह दोनों भाई हिस्ट्रीशीटर व गैंगस्टर के अपराधी है. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. न्यायालय में पेशी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई. पुलिस पीएसी पूरी तरह से मुस्तैद है.
