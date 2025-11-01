Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2983551
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, प्रॉपर्टी डीलर पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, वारदात से इलाके में सनसनी

Aligarh News: अलीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला हुआ है. यहां प्रॉपर्टी डीलर पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी. इस घटना में राहुल घायल हो गया है. जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aligarh News
Aligarh News

Aligarh News: अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला कर दिया. अज्ञात बदमाशों ने खेरेश्वर चौराहे के पास प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी. इस घटना में राहुल घायल बताया जा रहा है. जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मची हुई है.

प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली
बताया जा रहा है कि गांव केशों पुर जोफरी गांव निवासी राहुल पुत्र राजवीर शुक्रवार देर शाम करीब पौने आठ बजे बाइक से खेरेश्वर चौराहे को पार करके गांव के ही एक मित्र की दुकान पर गया था. दुकान के पास खड़ा ही हुआ था कि पीछे से आई अज्ञात कार सवार बदमाशों ने राहुल पर तीन फायर झोंक दिये और नादा पुल की तरफ भाग गए.

घटना की जांच में जुटी पुलिस
इस घटना में एक गोली युवक के कनपटी को छूती हुई निकल गई. जिसमें युवक घायल हो गया. उसे आनन-फानन में पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना के बाद लोधा पुलिस पहुंच गई. घटना की जानकारी पर पुलिस थार की तलाश में जुट गई है. राहुल प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है. अपने ही गांव के रोड पर ऑफिस भी बना रखा है. शाम को रोजाना खेरेश्वर चौराहे के पास गांव के ही मित्र की दुकान पर जाता है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 200 रुपये उधारी मांगने पर बुजुर्ग की हत्या, हरदोई में देवर भाभी का खाैफनाक कांड!

TAGS

ALIGARH FIRINGaligarh newsAligarh PoliceAligarh Property Dealer

Trending news

UP Police Computer Operator Exam
यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा आज, 2 लेयर सिक्योरिटी से गुजरेंगे छात्र
Gorakhpur sahityik Mahakumbh
गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे CM योगी,डिजिटल युग में मिलेगा ज्ञान का संगम
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम, वादियों में गिरेगा तापमान,पड़ेगी कड़ाके वाली ठंड
Ayodhya news
अयोध्या में पंच कोसी परिक्रमा शुरू, जय श्रीराम के गगनभेदी नारों के गुंजायमान रामनगरी
Yogi Adityanath
पूर्वांचल को योगी सरकार की सौगात, भदोही में बनेगा काशी नरेश विश्वविद्यालय
Lucknow
लखनऊ बनेगा अखाड़ा-ए-विश्व, रणभूमि 1.0 में भिड़ेंगे भारत और दुनिया के बाहुबली
UP News
मोदी जैसा कोई नहीं... अभिनेत्री से महामंडलेश्वर बनीं ममता कुलकर्णी का बयान चर्चा में
UP News
‘फर्जी वोट हटाओ.. लोकतंत्र बचाओ’ बृजेश पाठक बोले- जनता जान चुकी है विपक्ष का खेल
Hardoi News
200 रुपये उधारी मांगने पर बुजुर्ग की हत्या, हरदोई में देवर भाभी का खाैफनाक कांड!
mayawati
मायावती का नया दांव..हर मंडल में मुस्लिम भाईचारा कमेटी, सपा-कांग्रेस से दूरी की अपील