अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, प्रॉपर्टी डीलर पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, वारदात से इलाके में सनसनी

Aligarh News: अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला कर दिया. अज्ञात बदमाशों ने खेरेश्वर चौराहे के पास प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी. इस घटना में राहुल घायल बताया जा रहा है. जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मची हुई है.

प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली

बताया जा रहा है कि गांव केशों पुर जोफरी गांव निवासी राहुल पुत्र राजवीर शुक्रवार देर शाम करीब पौने आठ बजे बाइक से खेरेश्वर चौराहे को पार करके गांव के ही एक मित्र की दुकान पर गया था. दुकान के पास खड़ा ही हुआ था कि पीछे से आई अज्ञात कार सवार बदमाशों ने राहुल पर तीन फायर झोंक दिये और नादा पुल की तरफ भाग गए.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना में एक गोली युवक के कनपटी को छूती हुई निकल गई. जिसमें युवक घायल हो गया. उसे आनन-फानन में पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना के बाद लोधा पुलिस पहुंच गई. घटना की जानकारी पर पुलिस थार की तलाश में जुट गई है. राहुल प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है. अपने ही गांव के रोड पर ऑफिस भी बना रखा है. शाम को रोजाना खेरेश्वर चौराहे के पास गांव के ही मित्र की दुकान पर जाता है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 200 रुपये उधारी मांगने पर बुजुर्ग की हत्या, हरदोई में देवर भाभी का खाैफनाक कांड!