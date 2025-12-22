Advertisement
अलीगढ़ में गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई ! ढोल-नगाड़ों के बीच खालिद उर्फ पप्पू की 3.17 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Aligarh News: अलीगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली. पुलिस ने शनिवार को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की, जिसमें करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को प्रशासनिक आदेश पर कब्जे में लिया गया

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:59 AM IST
अलीगढ़ में गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई ! ढोल-नगाड़ों के बीच खालिद उर्फ पप्पू की 3.17 करोड़ की संपत्ति कुर्क

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा :  यूपी के अलीगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली. पुलिस ने शनिवार को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की, जिसमें करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को प्रशासनिक आदेश पर कब्जे में लिया गया.

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल यह घटना अलीगढ़ के क्वार्सी थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में नामजद अपराधी खालिद उर्फ पप्पू के खिलाफ करोड़ो की सम्पति जब्त कर ली.  जानकारी के अनुसार, आरोपी खालिद उर्फ पप्पू लंबे समय से अवैध कारोबार में लिप्त था और इसी गलत कमाई से उसने कई जगहों पर संपत्ति खड़ी कर रखी थी. पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उसके घर, प्लॉट और अन्य चल-अचल संपत्तियों को सील किया.  कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने इलाके में ढोल-नगाड़े और डुगडुगी बजाकर लोगों को कुर्की की जानकारी दी, ताकि जनता को संदेश दिया जा सके कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर अब सीधे पुलिस का शिकंजा कसा जाएगा. 

ढोल-नगाड़ों और डुगडुगी के साथ कार्यवाई 
कुर्की की यह कार्रवाई थाना सिविल लाइन क्षेत्र में की गई, जहां आरोपी की मुख्य संपत्तियां स्थित हैं. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की बाधा या विरोध की स्थिति न बने। प्रशासनिक टीम ने पहले पूरी संपत्तियों का मूल्यांकन तैयार कराया और फिर नियमानुसार कुर्की की प्रक्रिया शुरू की. 

सीओ तृतीय सर्वम कुमार ने बताया 
आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, क्योंकि उसने अवैध कारोबार से धन अर्जित कर कई जगह संपत्तियां खड़ी की थीं. जांच में जब इन संपत्तियों का स्रोत संदिग्ध पाया गया तो जिला प्रशासन ने इन्हें कुर्क करने का आदेश जारी किया.  उन्होंने कहा कि पुलिस भविष्य में भी ऐसे अपराधियों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रखेगी. 

क्वार्सी थाना पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है.  पुलिस के अनुसार यह कदम अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करेगा और अवैध तरीके से संपत्ति जोड़ने वालों के लिए सख्त संदेश साबित होगा.   प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. 

