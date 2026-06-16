जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बयान

दूसरी तरफ, अलीगढ़ के ही अकराबाद थाना इलाके के गांव लधौआ चीनी मिल में आयोजित श्री रामकथा के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयानों ने सबका ध्यान खींचा है. कथा पढ़ते हुए उन्होंने देश के हालातों पर चिंता जताई और कहा कि इस समय देश में 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' जैसे दो खतरे चल रहे हैं. उन्होंने देश की बहन-बेटियों को सचेत रहने की सलाह दी. रामभद्राचार्य ने कहा कि लव जिहाद के कारण बेटियों की हत्याएं की जा रही हैं और उनकी लाशें फ्रिज के भीतर टुकड़ों में मिल रही हैं, जो बेहद खौफनाक है.