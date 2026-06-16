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मंदिर नहीं जाऊंगा जब तक..... कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

Aligarh News: अलीगढ़ जिले से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं. एक तरफ जहां जवां थाना इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अकराबाद इलाके में चल रही रामकथा के दौरान प्रसिद्ध कथावाचक जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने 'लव जिहाद' और देश के अन्य समसामयिक मुद्दों पर बड़े बयान दिए हैं

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 16, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:28 PM IST
मंदिर नहीं जाऊंगा जब तक..... कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

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