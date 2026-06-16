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Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं. एक तरफ जहां जवां थाना इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अकराबाद इलाके में चल रही रामकथा के दौरान प्रसिद्ध कथावाचक जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने 'लव जिहाद' और देश के अन्य समसामयिक मुद्दों पर बड़े बयान दिए हैं
प्रेम प्रसंग में युवक पर चाकुओं से हमला
अलीगढ़ के जवां थाना इलाके के अंतर्गत नहर पुल के पास दाऊपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है यहां एक शादीशुदा मुस्लिम महिला से प्रेम प्रसंग के चलते एक हिंदू युवक को भारी कीमत चुकानी पड़ी आरोप है कि महिला के पति आरिफ ने अपनी पत्नी के भाइयों के साथ मिलकर युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया
घायल युवक की पहचान प्रेमपाल उर्फ छोटू के रूप में हुई है. घटना के बाद जब हमलावरों ने लोगों को आते देखा, तो वे मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायल प्रेमपाल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घायल युवक के बयानों के आधार पर मुख्य आरोपी पति आरिफ को हिरासत में ले लिया है. पुलिस फिलहाल महिला और उसके पति से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुटी है.
जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बयान
दूसरी तरफ, अलीगढ़ के ही अकराबाद थाना इलाके के गांव लधौआ चीनी मिल में आयोजित श्री रामकथा के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयानों ने सबका ध्यान खींचा है. कथा पढ़ते हुए उन्होंने देश के हालातों पर चिंता जताई और कहा कि इस समय देश में 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' जैसे दो खतरे चल रहे हैं. उन्होंने देश की बहन-बेटियों को सचेत रहने की सलाह दी. रामभद्राचार्य ने कहा कि लव जिहाद के कारण बेटियों की हत्याएं की जा रही हैं और उनकी लाशें फ्रिज के भीतर टुकड़ों में मिल रही हैं, जो बेहद खौफनाक है.
कृष्ण जन्मभूमि के लिए प्रतिज्ञा और अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग
रामभद्राचार्य ने कहां अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ होना चाहिए.अयोध्या विवाद का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने अयोध्या मंदिर के लिए अदालत में जो गवाही दी थी, वह निर्णायक साबित हुई और आज वहां भव्य राम मंदिर बन गया है. उन्होंने आगे कहा कि अब कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ और संभल की बारी है.