Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2940925
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

वो हमेशा से ही मैच फिनिशर हैं...एशिया कप में भारत की जीत के बाद रिंकू सिंह के कोच का बड़ा बयान

IND vs PAK Final: भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को एशिया कप 2025 का हाई-वोल्टेज फाइनल मुकाबला देखने को मिला. फैंस को इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार था. इस मैच को लेकर भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के बचपन के कोच ने बड़ा बयान दिया है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

IND vs PAK Final: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के हाई-वोल्टेज फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.

इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के बचपन के कोच मसूदु ज़फर अमीनी ने बयान दिया था कि फाइनल में रिंकू को मौका मिलना मुश्किल है. हालांकि उन्होंने रिंकू की मेहनत और टैलेंट की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वह शुरू से ही मैच फिनिशर रहे हैं. उन्होंने बताया कि रिंकू सिंह ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन फील्डिंग की और दो शानदार कैच भी पकड़े.

इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रिंकू सिंह ने चौका मारकर भारत को जीत दिलाई, यह अलीगढ़ और पूरे यूपी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए गर्व का पल है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं क्रिकेटर कुलदीप यादव के बचपन के कोच कपिल पांडे ने कहा कि कुलदीप यादव ने पहले मैच से ही धारदार गेंदबाजी की है. पहले मैच में भी चार विकेट लिए और फाइनल में भी चार विकेट लिए हैं. टीम को जब भी जरूरत होती है कुलदीप यादव विकेट निकालकर देते हैं. 

भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हुए शानदार 69 रन की नाबाद पारी खेली और जीत में अहम भूमिका निभाई. शुरुआती झटकों के बाद उन्होंने पहले संजू सैमसन (24) के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की, फिर शिवम दुबे (33) के साथ 60 रन जोड़कर भारत को जीत दिलाई.

भारत ने शुरुआत में ही अपने तीन अहम विकेट  अभिषेक शर्मा (5), शुभमन गिल (12) और सूर्यकुमार यादव (1)  20 रन के अंदर गंवा दिए थे. लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा  ने शानदार संयम दिखाया. पाकिस्तान की ओर से फहीम अशरफ ने 3 विकेट झटके. 

और पढ़ें:  एशिया कप में भारत की जीत के बाद CM योगी, अखिलेश समेत कई नेताओं ने दी जीत की बधाई, जानें किसने क्‍या कहा? 
 

TAGS

Ind vs Pak FinalRinku Singh

Trending news

Ind vs Pak Final
वो हमेशा से ही मैच फिनिशर हैं...भारत की जीत के बाद रिंकू सिंह के कोच का बड़ा बयान
Lucknow news
एशिया कप में भारत की जीत पर UP में जश्न,अयोध्या में झूमे संत,लखनऊ में बंटी मिठाईयां
UP Road Accident
अमरोहा में दर्दनाक हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर की आमने–सामने की भिड़ंत में दो की मौत
Bareilly violence news
उपद्रव करने वालों के ठिकाने पर चलेगा बुलडोजर, तौकीर रजा का ख़ास नदीम गिरफ्तार-सूत्र
India vs Pakistan
एशिया कप में भारत की जीत, CM योगी,अखिलेश समेत कई नेताओं ने दी जीत की बधाई, क्या कहा?
Muzaffarnagar news
स्पा सेंटर से चल रहा था देह व्यापार का धंधा,पुलिस ने छापेमारी कर 4 लड़कियों को पकड़ा
weather in uttarakhand
देहरादून समेत इन जिलों में उधम काटेगी गर्मी, बागेश्वर से चमोली तक टपाटप बरसेंगे बादल
Pithoragarh News
नया रिकॉर्ड: पिथौरागढ़ के CDO ने लांघे 16 दर्रे, 250 KM का सफर तय कर रचा कीर्तिमान
Shamli news
फोन पर बात कर रही थी बेटी, पिता ने देखा तो खोया आपा, गोली मारकर मौत के घाट उतारा
food department
सावधान थाली में जहर! खतरनाक केमिकल से रंगे जा रहे आलू, गोरखपुर में सेहत से खिलवाड़
;