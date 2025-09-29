वो हमेशा से ही मैच फिनिशर हैं...एशिया कप में भारत की जीत के बाद रिंकू सिंह के कोच का बड़ा बयान

IND vs PAK Final: भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को एशिया कप 2025 का हाई-वोल्टेज फाइनल मुकाबला देखने को मिला. फैंस को इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार था. इस मैच को लेकर भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के बचपन के कोच ने बड़ा बयान दिया है.
IND vs PAK Final: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के हाई-वोल्टेज फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.
इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के बचपन के कोच मसूदु ज़फर अमीनी ने बयान दिया था कि फाइनल में रिंकू को मौका मिलना मुश्किल है. हालांकि उन्होंने रिंकू की मेहनत और टैलेंट की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वह शुरू से ही मैच फिनिशर रहे हैं. उन्होंने बताया कि रिंकू सिंह ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन फील्डिंग की और दो शानदार कैच भी पकड़े.
इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रिंकू सिंह ने चौका मारकर भारत को जीत दिलाई, यह अलीगढ़ और पूरे यूपी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए गर्व का पल है.
वहीं क्रिकेटर कुलदीप यादव के बचपन के कोच कपिल पांडे ने कहा कि कुलदीप यादव ने पहले मैच से ही धारदार गेंदबाजी की है. पहले मैच में भी चार विकेट लिए और फाइनल में भी चार विकेट लिए हैं. टीम को जब भी जरूरत होती है कुलदीप यादव विकेट निकालकर देते हैं.
भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हुए शानदार 69 रन की नाबाद पारी खेली और जीत में अहम भूमिका निभाई. शुरुआती झटकों के बाद उन्होंने पहले संजू सैमसन (24) के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की, फिर शिवम दुबे (33) के साथ 60 रन जोड़कर भारत को जीत दिलाई.
भारत ने शुरुआत में ही अपने तीन अहम विकेट अभिषेक शर्मा (5), शुभमन गिल (12) और सूर्यकुमार यादव (1) 20 रन के अंदर गंवा दिए थे. लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा ने शानदार संयम दिखाया. पाकिस्तान की ओर से फहीम अशरफ ने 3 विकेट झटके.
