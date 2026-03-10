Advertisement
काश आप मेरे पास होते... T20 World Cup जीतने के बाद रिंकू सिंह हुए इमोशनल, पिता की याद में लिखा भावुक पोस्ट

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 10, 2026, 08:45 PM IST
Rinku Singh Post

Rinku Singh Emotional Post: भारत टी20 विश्व कप 2026 का विजेता बन गया है. वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं. वहीं, हाल ही में अपने पिता को खो चुके रिंकू सिंह ने भावुक पोस्ट लिखा है. रिंकू सिंह का ये पोस्ट सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है. रिंकू सिंह ने अपने इस पोस्ट से साबित कर दिखाया है कि उन्होंने अपने पिता का सपना पूरा किया है. 

हाल ही में पिता को खोया
बता दें कि टी20 विश्व कप 2026 के बीच 27 फरवरी को रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र सिंह की मौत हो गई थी. वह लंबे समय से स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझ रहे थे. नोएडा के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी. पिता की मौत के बाद रिंकू सिंह टी20 विश्व कप को बीच में छोड़कर घर लौटे थे. पिता का अंतिम संस्कार के बाद वह भारतीय टीम का हिस्सा बन गए थे. उन्होंने टूर्नामेंट खेलना जारी रखा था.  

इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट 
अब रिंकू सिंह ने अपने दिवंगत पिता खानचंद्र को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. इसमें रिंकू सिंह ने लिखा, आपसे बात किए बिना इतने दिन कभी नहीं निकाले. मुझे नहीं पता आगे की जिंदगी आपके बिना कैसे चलेगी...पर मुझे हर कदम पर आपकी जरूरत पड़ेगी. रिंकू सिंह ने आगे लिखा, आपने सिखाया था कि फर्ज सबसे आगे है.. तो फील्ड पर बस आपका सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा था. अब आपका सपना पूरा हो गया है.... तो बस यही लगता है कि काश आप मेरे पास होते. हर छोटी बड़ी खुशी में आपकी कमी खलेगी. बहुत मिस करूंगा आपको पापा... बहुत ज्यादा. 

रिंकू सिंह भारतीय टीम का हिस्सा रहे 
गौरतलब है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय खिलाड़ी रिंकू सिंह ने टीम के लिए पहले 5 मैच खेले. इसमें अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं. इन टीमों के खिलाफ रिंकू सिंह ने 6, 1, 11*, 6* और 0 रन बनाए. रिंकू को 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 के मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह संजू सैमसन को मौका मिला.

रिंकू सिंह घर लौटे
वहीं, रिंकू सिंह और प्रिया सरोज का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें प्रिया सरोज रिंकू सिंह को एयरपोर्ट पर ​रिसीव करने पहुंची हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर रिंकू सिंह के प्रशंसक कमेंट कर रहे हैं. 

