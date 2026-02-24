Advertisement
टी20 वर्ल्ड कप बीच में छोड़कर घर लाैटे रिंकू सिंह, क्रिकेटर के परिवार पर आई ये मुसीबत!

Cricketer Rinku Singh: टी20 विश्व कप का मुकाबला चल रहा है. भारत को साउथ अफ्रीका से करारी हार मिली है. अगला मैच जिम्बाब्वे से होना है. इस बीच ​रिंकू सिंह को घर लौटना पड़ा है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 24, 2026, 11:53 PM IST
Rinku Singh
Cricketer Rinku Singh: टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को टी20 विश्व कप बीच में छोड़कर अपने घर लौटना पड़ा है. बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह के पिता बीमार चल रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र सिंह को ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में चल रहा इलाज 
अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है. उन्हें चौथे चरण का लिवर कैंसर है. उनके पिता आईसीयू में भर्ती हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. सूचना मिलते ही रिंकू सिंह सुबह करीब 10 बजे अस्पताल पहुंचे और अस्पताल जाकर पिता का हालचाल जाना. अस्पताल में बेटे को सामने देखकर परिवार भावुक हो उठा. व्यस्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम के बावजूद रिंकू ने कई घंटे पिता के साथ बिताए और डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली. 

चेन्नई में होना है मुकाबला
मंगलवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे. रिंकू सिंह के अलावा सभी खिलाड़ी मौजूद थे. पिता की तबीयत खराब होने के चलते रिंकू सिंह को अचानक घर लौटना पड़ा है. रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं. बता दें कि टी20 विश्व कप में भारत का अगला मैच जिम्बाब्वे से है. भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला काफी अहम है. 

अस्पताल प्रशासन ने क्या कहा?
अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की है कि उन्हें आम इंसान की तरह भर्ती किया गया है. उनकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए यह तत्काल कदम उठाया गया. परिवार के करीबी लोगों के अनुसार, रिंकू पूरे समय पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आए. रिंकू सिंह शाम करीब चार बजे फिर से भारतीय टीम से जुड़ने के लिए रवाना हो गए, क्योंकि टी-20 विश्वकप के सुपर-आठ चरण में भारत का अगला मुकाबला 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से होना है. 

हालत स्थिर 
रिंकू के करीबी परिजनों ने बताया कि मैदान का सितारा जब बेटे की भूमिका निभाने पहुंचा, तो यह दृश्य भावुक कर गया. खांचेन्द्र सिंह को लिवर कैंसर के चौथे चरण में भर्ती कराया गया है. उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण तत्काल उपचार की आवश्यकता थी. यथार्थ अस्पताल के डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है. अस्पताल सूत्रों ने उनकी हालत स्थिर बताई है. यह परिवार के लिए एक कठिन समय है.

