टोटी चोर यूपी छोड़, चारा चोर बिहार छोड़ और....साध्‍वी प्राची का विपक्ष पर जोरदार हमला
टोटी चोर यूपी छोड़, चारा चोर बिहार छोड़ और....साध्‍वी प्राची का विपक्ष पर जोरदार हमला

Aligarh News:  साध्‍वी प्राची अलीगढ़ महानगर की सारसोल पहुंची थीं. इस दौरान साध्वी प्राची ने कहा कि हाथरस में ईद उल मिलाद के दौरान निकले गए जुलूस में झंडे पर उर्दू में गजवा ए हिंद लिखे जाने की घटना की निंदा की. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:49 PM IST
Aligarh News: हाथरस में ईद उल मिलाद के दौरान निकले गए जुलूस में झंडे पर उर्दू में गजवा ए हिंद लिखे जाने का मामला तूल पकड़ रहा है. साध्‍वी प्राची ने पलटवार किया है. साध्‍वी प्राची ने कहा कि जो लोग गजवा ए हिंद का सपना देख रहे हैं उनका सपना सपना ही रह जाएगा. इस दौरान साध्‍वी प्राची ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर भी निशाना साधा है. 

साध्‍वी प्राची ने विपक्ष पर बोला हमला
साध्‍वी प्राची अलीगढ़ महानगर की सारसोल पहुंची थीं. इस दौरान साध्वी प्राची ने कहा कि हाथरस में ईद उल मिलाद के दौरान निकले गए जुलूस में झंडे पर उर्दू में गजवा ए हिंद लिखा था, जो एक बहुत शर्मनाक है. उन्‍होंने कहा कि मेरा मानना है कि जो लोग हिंदुस्तान को गजवा ए हिंद बनाना चाहते हैं. उनका यह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि यह 2010 वाला हिंदुस्तान नहीं है. यह मोदी और अमित शाह और अजीत डोभाल के शासन वाला हिंदुस्तान है.

'प्रधानमंत्री की सीट पर डाका डाला था' 
साध्‍वी प्राची ने कहा कि मेरी सरकार से भी मांग है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. आज लोग केंद्र सरकार और भारत चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं. उनके पूर्वज तो डकैत रहे हैं. आजादी के उपरांत देश के प्रधानमंत्री के चयन में सरदार वल्लभभाई पटेल को प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में सबसे अधिक मत मिले थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की सीट पर डाका डाल लिया था. 

'टोटी चोर यूपी छोड़' 
उन्‍होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होने वाला है. यह नेहरू परिवार सत्ता पाने के लिए तिलमिला रहा है. आगामी समय में जनता कहने वाली है टोटी चोर यूपी छोड़, चारा चोर बिहार छोड़, नेशनल हेराल्ड चोर हिंदुस्तान छोड़. वहीं, उन्होंने नेपाल हिंसा पर भी देश की सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की. 

