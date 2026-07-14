/अलीगढ़ में नगर निगम की टीम पर दुकानदारों का हमला... अतिक्रमण हटाने पहुंच थे कर्मचारी, भागकर मुश्किल से बचाई जान

राज्य चुनें
अलीगढ़/मनीष शर्मा : अलीगढ़ के बारहद्वारी चौराहे पर मंगलवार को नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई. अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और स्थानीय दुकानदारों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हंगामे और धक्का-मुक्की में बदल गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया.
आत्मदाह की कोशिश से मची अफरा-तफरी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार्रवाई का विरोध कर रहे एक दुकानदार ने कथित तौर पर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए उसे रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. नगर निगम अधिकारियों का आरोप है कि इसी दौरान निगम के एक कर्मचारी पर भी ज्वलनशील पदार्थ डालने की कोशिश की गई. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है.
नगर निगम का आरोप, कर्मचारियों ने बचाई जान
नगर निगम का कहना है कि अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों ने टीम का विरोध करते हुए कर्मचारियों के साथ अभद्रता और मारपीट की. निगम के अनुसार, एक कर्मचारी पर डीजल डालकर आग लगाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन अन्य कर्मचारियों की सतर्कता के चलते सभी सुरक्षित निकलने में सफल रहे. घटना के बाद निगम के प्रवर्तन दल ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया.
सामान हटाने को लेकर बढ़ा विवाद
बताया जा रहा है कि नगर निगम की टीम दुकानों के बाहर रखे सामान को हटाने की कार्रवाई कर रही थी. इसी बात को लेकर कुछ दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते बहस ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति संभालते हुए भीड़ को हटाया और शांति व्यवस्था बहाल कराई.
मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन
जानकारी के अनुसार, संबंधित दुकानों और अतिक्रमण को लेकर पहले से न्यायालय में मामला लंबित है. इसके बावजूद मंगलवार को हुई कार्रवाई के दौरान विवाद और गहरा गया. नगर निगम ने घटना के संबंध में संबंधित दुकानदारों के खिलाफ थाना बन्ना देवी में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.