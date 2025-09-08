भाजपा सांसद की बहन को ससुर ने बीच सड़क लाठियों से पीटा, प्रताड़ना और नहाते वक्त वीडियो बनाने का भी आरोप, वीडियो वायरल
अलीगढ़

Assault on BJP MP Sister in Kasganj: कासगंज में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन को उसके ससुर और ससुरालियों द्वारा बीच सड़क पर डंडे से पीटने का मामला सामने आया है. पीड़ित ने ससुर पर नहाते वक्त वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं. 

Sep 08, 2025
Gourav/Kasganj: उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ससुर अपनी बहू पर लाठियां बरसा रहा है. हालांकि यूपी में इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती होंगी लेकिन इस वीडियो में दिखने वाली पीड़िता कोई आम महिला नहीं है. महिला फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन है. 

पीड़िता ने जैसे ही पुलिस थाने में जाकर अपना परिचय देते हुए अपने साथ हुई मारपीट और प्रताड़ना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया है.   

घटना का विस्तार
मामला जनपद कासगंज की कोतवाली सहावर क्षेत्र के मोहल्ला अवंतीबाई नगर का है. फर्रुखाबाद के बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना की शादी 17 साल पहले रविंद्र कुमार से हुई थीय. रीना जब अपने घर में नहा रही थी तभी ससुर और देवर ने नहाते वक्त की वीडियो बना ली. महिला ने जब इसका विरोध किया तो ससुर और देवर ने जमकर पिटाई कर दी. महिला घर से निकलकर बाहर आ गई. तभी ससुर ने डंडों से जमकर पिटाई कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

पीड़िता रीना ने कोतवाली सहावर में ससुर और देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने ससुर और देवर को हिरासत में ले लिया.

 

सांसद की बहन के गंभीर आरोप
पीड़िता रीना का आरोप है कि ससुर और देवर आए दिन हमको परेशान करते रहते हैं. हम पर दो बेटियां हैं बेटा एक भी नहीं है. बेटे की चाहत में ससुर हमको परेशान करता है और कई बार कह चुका है कि अपने सांसद भाई  से बात कर मुझे विधायक का टिकट दिलवाओ और विधायक का टिकट न मिलने पर हमको प्रताड़ित करता रहता है. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

 

