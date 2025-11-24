अलीगढ़ में रोडवेज बस में लगी आग, धुआं भरने से यात्रियों में हड़कंप

Aligarh News/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक रविवार रात को एक बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरी रोडवेज की सीएनजी बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से धुआं भरने लगा. कस्बा जट्टारी के करीब अलीगढ़–पलवल मार्ग पर हुए इस हादसे के समय बस में करीब 50 यात्री सवार थे. अचानक उठे धुएं से बस में अफरा-तफरी मच गई और यात्री घबरा उठे. किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है?

चालक ने तत्काल बस रोकी

बस के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट से आग की चिंगारी उठी और कुछ ही पलों में धुआं फैल गया. जिसके बाद बस चालक ने तुरंत सड़क किनारे रोका और बिना देर किए सभी यात्रियों को बाहर निकाला. उनकी त्वरित प्रतिक्रिया से बड़ा हादसा होने से बच गया.

स्थानीय लोग भी पहुंचे मदद के लिए

घटना स्थल के पास मौजूद लोगों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला. उन्होंने बस के पिछले हिस्से को खोलकर धुएं पर काबू पाने और तारों को अलग करने में चालक की मदद की. कुछ ही मिनटों में स्थिति नियंत्रित कर ली गई. धुआं बढ़ने से यात्रियों में घबराहट थी, लेकिन चालक और परिचालक ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा. उनकी सूझबूझ और स्थानीय लोगों की तत्परता से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ.

वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बस की जांच की. अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक रूप से मामला एक तकनीकी खराबी का प्रतीत होता है. रोडवेज विभाग ने घटना की आंतरिक जांच शुरू कर दी है.

