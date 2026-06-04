अलीगढ़ को मिली खेल जगत की बड़ी सौगात: 60 करोड़ की लागत से तैयार हुआ अत्याधुनिक इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के खेल प्रेमियों और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए एक अत्यंत हर्ष का विषय है. स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अलीगढ़ को एक अत्याधुनिक इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का उपहार मिलने जा रहा है. लगभग 60 करोड़ रुपये की भारी लागत से तैयार यह खेल परिसर न केवल अलीगढ़ शहर, बल्कि पूरे मंडल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. यह परिसर न केवल खेल गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय मंच प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

जानें पूरी जानकारी ?

यह इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स अपनी भव्यता और सुविधाओं के मामले में किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम से कम नहीं है. खेल प्रेमियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ हर प्रकार की आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है. कॉम्पलेक्स की मुख्य विशेषताओं में ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल शामिल है, जो तैराकों के अभ्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है. इसके साथ ही यहाँ इंटरनेशनल लेवल के बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जहां खिलाड़ी अपना कौशल दिखा सकेंगे. खिलाड़ियों की फिटनेस और मजबूती के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक हाईटेक जिम का भी निर्माण किया गया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के अनुसार, इस परिसर में एक साथ लगभग 550 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जिससे यहां बड़े खेल आयोजन सफलतापूर्वक किए जा सकेंगे.

मुख्यमंत्री द्वारा जल्द उद्घाटन की संभावना

कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही आम जनता व खिलाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस भव्य परियोजना के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा गया है. मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही इस स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा, जिसके बाद खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण के द्वार खुल जाएंगे.

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खिलाड़ियों के लिए एक नया युग

इस इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के बनने से अलीगढ़ के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. अब खिलाड़ियों को उच्च कोटि के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने खेल को निखारने का अवसर मिलेगा. लंबे समय से अलीगढ़ में एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जहां सभी खेलों की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकें. यह कॉम्पलेक्स न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा, बल्कि भविष्य में अलीगढ़ से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में एक बड़ी नर्सरी के रूप में उभरेगा। यह परियोजना अलीगढ़ के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य और खेल के प्रति जागरूकता का केंद्र बनेगी.