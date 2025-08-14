Aligarh News: AMU फीस वृद्धि प्रदर्शन में लगे मजहबी नारे, आजादी के नारे और तिरंगे पर विवादित बयान
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2880303
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Aligarh News: AMU फीस वृद्धि प्रदर्शन में लगे मजहबी नारे, आजादी के नारे और तिरंगे पर विवादित बयान

Aligarh News: एएमयू के अंदर फीस वृद्धि के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान जमकर लगे आजादी के नारे, साथ ही तकदीर अल्लाह हू अकबर जैसे नारे भी लगे, एक पूर्व छात्र ने तिरंगे को लेकर की अपमानजनक बातें करने का आरोप लगा है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Students protested against AMU
Students protested against AMU

Aligarh News/मनीष शर्मा: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में फीस वृद्धि  के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन अब एक अलग ही मोड़ लेता दिख रहा है. कैंपस के अंदर चल रहे विरोध के दौरान न केवल जमकर "आजादी" के नारे लगे, बल्कि "तकदीर अल्लाह हू अकबर" जैसे मजहबी नारे लगाने का आरोप लगा है. 

स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब एक पूर्व छात्र ने तिरंगे को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी. प्रदर्शन के बीच कुछ छात्रों और बाहरी लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए हम नोच के लेंगे आजादी" और "हम तोड़ के लेंगे आजादी". इन घटनाओं ने सवाल खड़ा कर दिया है कि यह आंदोलन अब फीस वृद्धि के मुद्दे से भटककर किसी और दिशा में जा रहा है.

कुछ दिन पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर आगाह किया था कि आतंकी खतरे और बाहरी तत्वों के दखल से माहौल बिगड़ सकता है. चेतावनी में कहा गया था कि लोकल स्लीपर सेल के जरिए विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया जा सकता है और कुछ संगठन इसमें सक्रिय हो सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया था.

लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है कि AMU कैंपस में सुरक्षा सवालों के घेरे में है. लगातार बाहरी लोगों का आना-जाना, भड़काऊ भाषण और अपमानजनक टिप्पणियां प्रशासन की चिंता बढ़ा रही हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन नारों और बयानबाजी  के पीछे कौन लोग हैं. इसका स्पष्ट जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन के पास फिलहाल नहीं है.

और पढे़ं:  रक्षाबंधन पर मायके गई पत्नी लौटकर नहीं आई… तीन बच्चों संग थाने पहुंचा पति, वजह सुनकर पुलिस भी रह गई हैरान!

नोएडा में डिजिटल रेप केस में दोषी को उम्रकैद, स्कूल पर 10 लाख जुर्माना
 

TAGS

aligarh news

Trending news

Meerut News
मेरठ में SSP का एक्शन,एक ही थाने के 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, पुलिस महकमे में हड़कंप
up assembly Discussion
सत्र विशेष...2047 का संदेश! सदन में नॉनस्टॉप चर्चा पर सीएम योगी ने दिया ये जवाब
UP News
यूपी-उत्तराखंड के इन पुलिसकर्मियों को मिलेगा गैलेंट्री और राष्ट्रपति मेडल,देखें List
Etawah news
Etawah: इटावा में इमाम समेत 5 गिरफ्तार,असलहे की खरीद-फरोख्त के खेल का ऐसे हुआ खुलासा
Hardoi News
लापरवाही पर SP का एक्शन, दरोगा और 2 सिपाही निलंबित,पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था आरोपी
Kushinagar News
रातोंरात पथरी का ऑपरेशन कर निकाल ली मरीज की किडनी! कुशीनगर से चौंकाने वाला मामला
SP MLA Pooja Pal
सीएम योगी की तारीफ में सपा विधायक ने खुलकर पढ़े तारीफ के कसीदे, हर कोई रह गया हैरान
cm yogi
भारतीय इतिहास में 14 अगस्त मात्र एक तारीख नहीं, एक त्रासदी है-सीएम योगी
UP weather
नोएडा, गाजियाबाद में तेज बारिश का सिलसिला जारी, झमाझम बरसात से दिन में हो गई रात
Lucknow school closed
लखनऊ में रेलवे स्टेशन-अस्पताल बने तालाब, बारिश के चलते 12वीं तक के सभी स्कूल बंद
;