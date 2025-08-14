Aligarh News: AMU फीस वृद्धि प्रदर्शन में लगे मजहबी नारे, आजादी के नारे और तिरंगे पर विवादित बयान

Aligarh News/मनीष शर्मा: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में फीस वृद्धि के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन अब एक अलग ही मोड़ लेता दिख रहा है. कैंपस के अंदर चल रहे विरोध के दौरान न केवल जमकर "आजादी" के नारे लगे, बल्कि "तकदीर अल्लाह हू अकबर" जैसे मजहबी नारे लगाने का आरोप लगा है.

स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब एक पूर्व छात्र ने तिरंगे को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी. प्रदर्शन के बीच कुछ छात्रों और बाहरी लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए हम नोच के लेंगे आजादी" और "हम तोड़ के लेंगे आजादी". इन घटनाओं ने सवाल खड़ा कर दिया है कि यह आंदोलन अब फीस वृद्धि के मुद्दे से भटककर किसी और दिशा में जा रहा है.

कुछ दिन पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर आगाह किया था कि आतंकी खतरे और बाहरी तत्वों के दखल से माहौल बिगड़ सकता है. चेतावनी में कहा गया था कि लोकल स्लीपर सेल के जरिए विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया जा सकता है और कुछ संगठन इसमें सक्रिय हो सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया था.

लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है कि AMU कैंपस में सुरक्षा सवालों के घेरे में है. लगातार बाहरी लोगों का आना-जाना, भड़काऊ भाषण और अपमानजनक टिप्पणियां प्रशासन की चिंता बढ़ा रही हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन नारों और बयानबाजी के पीछे कौन लोग हैं. इसका स्पष्ट जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन के पास फिलहाल नहीं है.

