गोलियों से गूंजा अलीगढ़ का गांधी पार्क इलाका, कॉलेज से होली खेलकर निकले छात्र पर गोलीबारी, मौके पर मौत

Aligarh Crime News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होली खेलकर कॉलेज से बाहर निकले एक छात्र पर गोलीबारी घटना सामने आई है. गोली लगने से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई.
Trending Photos
Aligarh News: अलीगढ़ होली खेलकर कॉलेज से निकलते ही छात्र खून से रंग गया. जैसे ही छात्र कॉलेज से बाहर निकला एक बाइक पर आए बदमाशों ने उस पर गोली चला दी. गोली लगने से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. शुरुआती पूछताछ में मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है. पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मौके से जरूरी साक्ष्य जुटा कर घटना की जांच शुरू कर दी है. घटना अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके के वार्ष्णेय महाविद्यालय के पास की है.
खबर लिखी जा रही है...
ये भी पढ़ें: गोलियों से गूंजा ग्रेटर नोएडा! घर के बाहर युवक की हत्या, गोलीबारी का CCTV आया सामने
ये भी पढ़ें: गोलियों से गूंजा मेरठ का बाजार! बाइक सवार हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक की मौके पर मौत
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.