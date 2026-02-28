Advertisement
गोलियों से गूंजा अलीगढ़ का गांधी पार्क इलाका, कॉलेज से होली खेलकर निकले छात्र पर गोलीबारी, मौके पर मौत

Aligarh Crime News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होली खेलकर कॉलेज से बाहर निकले एक छात्र पर गोलीबारी घटना सामने आई है. गोली लगने से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 28, 2026, 02:33 PM IST
Aligarh News: अलीगढ़ होली खेलकर कॉलेज से निकलते ही छात्र खून से रंग गया. जैसे ही छात्र कॉलेज से बाहर निकला एक बाइक पर आए बदमाशों ने उस पर गोली चला दी. गोली लगने से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. शुरुआती पूछताछ में मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है. पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मौके से जरूरी साक्ष्य जुटा कर घटना की जांच शुरू कर दी है. घटना अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके के वार्ष्णेय महाविद्यालय के पास की है.  

 

खबर लिखी जा रही है...

