Aligarh News: दारोगा ने बाइक चेकिंग के लिए रोकी तो हमलावर हो गया युवक, अलीगढ़ में पुलिस पर फायरिंग से सनसनी

Aligarh Crime News: अलीगढ़ में ड्यूटी के दौरान एक दारोगा को बाइक सवार को रोकना भारी पड़ गया. वाहन चेकिंंग से नाराज युवक ने दारोगा पर गोली चला दी. गोलीकांड से पूरे जनपद में हड़कंप मच गया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.
Trending Photos
Aligarh News: अलीगढ़ के पिसावा थाना क्षेत्र के जलोखरी गांव के पास एक बाइक सवार ने ऑन ड्यूटी दारोगा पर गोली चला दी. हमले में दारोगा बाल-बाल बच गए. बताया गया कि दारोगा ने युवक की बाइक चेकिंग के लिए रोकी थी. गुस्साए युवक ने दारोगा पर फायरिंग कर दी. हमले के बाद आरोपी युवक फरार है. पुलिस ने उसके परिजनों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया है.
यह है पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला पिसावा थाना क्षेत्र से करीब दो किलोमीटर जलोखरी गांव के पास की है. बताया गया कि पिसावा थाने में तैनात दारोगा गौरव कुमार रविवार को रात्रि ड्यूटी पर थे. जलोखरी गांव के पास वह गश्त कर रहे थे. इसी बीच गांव के ही भीष्म पाल उर्फ विकास गुजर रहा था. दारोगा गौरव कुमार ने भीष्म को बाइक चेकिंग के लिए रोकने को कहा. आरोप है कि गुस्साए बाइक सवार ने दारोगा पर गोली चला दी.
भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला आरोपी
हमले में दारोगा गौरव कुमार बाल-बाल बच गए. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए. इस बीच आरोपी भीष्म पाल मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर देर रात भीष्म के घर दबिश डाली. हालांकि, आरोपी घर से फरार हो चुका था. पुलिस ने आरोपी युवक के परिजनों को हिरासत में ले लिया है. सीओ इगलास महेश कुमार ने बताया कि दारोगा गौरव कुमार पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई. हालांकि वह बाल-बाल बच गए. आरोपी के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं, पुलिस टीमें फरार आरोपी की तलाश में संभावित स्थानों पर दे रही है.
यह भी पढ़ें : Aligarh News: एएमयू गेट पर हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान, बाब-ए-सैयद पर पुलिस-RAF की कड़ी सुरक्षा
यह भी पढ़ें : Aligarh News: अलीगढ़ में मेयर की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की मौत, परिजनों ने स्टाफ पर लगाए आरोप