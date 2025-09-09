AMU कुलपति के रूप में प्रोफ़ेसर नईमा खातून की नियुक्ति बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

अलीगढ़/मनीष शर्मा: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की कुलपति के पद पर प्रो. नईमा खातून की नियुक्ति को सही ठहराया हुए उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. इस फैसले के बाद एएमयू में खुशी का माहौल है. जज जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने मामले की सुनवाई की. प्रोफेसर मुजफ्फर उरुज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने याचिका दायर की थी. नाइमा खातून एएमयू के इतिहास की पहली महिला कुलपति हैं.

एएमयू की प्रवक्ता प्रोफेसर विभा शर्मा और उमर पीरजादा ने बताया कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और पूरी अलीगढ़ बिरादरी इसका स्वागत करती है. इस फैसले के बाद एएमयू की निष्ठा और चयन प्रक्रिया पर लगने वाले सारे इल्ज़ाम बे बुनियाद साबित हुए हैं. अब यूनिवर्सिटी छात्र और शिक्षकों के हितों के लिए और बेहतर तरीके से काम करेगी.

जस्टिस चंद्रन ने खुद को किया सुनवाई से अलग

इससे पहले 18 अगस्त को सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. बाद में मामला जस्टिस माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच के पास पहुंचा, जिसने अपील खारिज कर दी. याचिकाकर्ताओं ने ये आरोप लगाया था कि खातून कुलपति इसलिए बनीं क्योंकि उन्हें अपने पति का निर्णायक वोट मिला. उस समय उनके पति एएमयू के कुलपति थे. पति का अपनी पत्नी के पक्ष में वोट देना हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) बताया गया.खातून एएमयू की पहली महिला कुलपति हैं. पति के वोट को लेकर हितों के टकराव का आरोप भी लगा

