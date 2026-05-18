अलीगढ़ में शराब के लिए किशोर ने नहीं दिए रुपये, तो दबंगों ने ठोंक दी सिर में कील; परिजनों के उडे़ होश

Aligharh News: अलीगढ़ जिले में शराब के लिए किशोर ने रुपये नहीं दिए तो दबंगों ने उसके सिर में कील ठोंक दी. जिसके बाद किशोर को परिजन व पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.
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Aligharh Crime News/ मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां शराब के लिए किशोर ने रुपये नहीं दिए तो दबंगों ने उसके सिर में कील ठोंक दी. जिसके बाद दर्द से करहाते किशोर को परिजन व पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. पीड़ित को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है.
क्या है ये पूरा मामला?
दरअसल, दबंग शराबियों ने किशोर के सिर में लोहे की कील ठोंक कर तालिबानी सजा दी. पीड़ित को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी कील निकाल दी गई है. घायल की उम्र करीब 15 साल और आरोपित की उम्र 16-17 साल बताई गई है. पीड़ित की तहरीर पर आरोपित किशोर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने किशोर के सिर में लोहे की कील ठोंके जाने की पुष्टि की है.
विरोध करने पर हुई मारपीट
इलाका पुलिस ने तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है. यह घटना रोरावर थाना इलाके के शाहपुर कुतुब की है. रिपोर्ट्स की मानें तो रोरावर क्षेत्र के रामवीर मजदूरी करते हैं. उनका 15 वर्षीय बेटा पड़ोस में रहने वाले किशोर के साथ वेटर का काम करता है. वे आपस में रिश्तेदार हैं. शनिवार की शाम दोनों में शराब को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि मनीष से शराब मंगाई गई थी. विरोध करने पर मारपीट शुरू हो गई.
किशोर की हालत देख परिजन दंग
इस दौरान आरोपी ने उसके सिर में कील ठोंक दीं. लहूलुहान किशोर घर पहुंचा तो परिजन दंग रह गए. पीड़ित को पहले उसकी दादी शाहपुर कुतुब चौकी ले गई. आरोप है कि चौकी पर दारोगा ने नशेड़ी कहकर घायल को दो थप्पड़ मारे और भगा दिया. इसके बाद उसे लेकर दादी मलखान सिंह जिला अस्पताल पहुंचीं. कील गहरी होने के चलते किशोर को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया.
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