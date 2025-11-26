नकदी, गहनों के साथ गाय का देसी घी भी उड़ा ले गए चोर, अलीगढ़ में हैरान करने वाली चोरी

मनीष शर्मा/अलीगढ़: अलीगढ़ के पिसावा थाना क्षेत्र में बीती रात अपराधियों ने बेखौफ होकर लूटपाट की बड़ी घटना को अंजाम दिया. गांव मीरपुर में बदमाशों ने लगातार तीन घरों में धावा बोलकर परिवारों को बंधक बना लिया और लाखों की चोरी को अंजाम दे डाला. वारदात का अंदाज़ ऐसा था कि परिवार दहशत में रातभर सो भी नहीं सके.

घरवालों को बंधक बनाकर चोरी

जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने घरों में घुसकर सबसे पहले लोगों को धमकाकर एक जगह बंधक बना दिया. इसके बाद नकदी और सोने-चाँदी के आभूषणों की जमकर लूटपाट की. हैरानी की बात यह रही कि आरोपी इतने बेखौफ और तैयार थे कि उन्होंने घर में मौजूद बच्चे की गुल्लक तक नहीं छोड़ी—उसे फोड़कर उसमें रखे रुपए तक लूट ले गए.

गाय का देसी घी भी ले गए चोर

पूरे गांव में चर्चा का विषय यह है कि एक घर में नकदी और आभूषणों के साथ चोरों ने गाय के देसी घी का डिब्बा भी उठा लिया. ग्रामीणों का कहना है कि शायद बदमाशों को पहले से जानकारी रही होगी कि घर में शुद्ध देसी घी रखा जाता है, तभी उन्होंने इसे भी निशाना बनाया. इस घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं और लोग हैरान हैं कि अब चोरों की निगाहें देसी घी तक पहुंच गई हैं.

कुल मिलाकर तीनों घरों से लगभग 1 लाख की नकदी और मूल्यवान आभूषण चोरी होने की बात सामने आई है. पीड़ित परिवारों ने घटना की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद इलाका पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुट गई है.

ग्रामीणों ने की चोरों को पकड़ने की मांग

ग्रामीणों में भारी रोष है और उनका कहना है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो. फिलहाल पुलिस घटनास्थल से सबूत जुटा रही है और मामले की तफ्तीश जारी है.

अवैध रूप से शराब पिलाने वालों पर कार्रवाई

वहीं अलीगढ़ पुलिस ने थाना सिविल लाइन क्षेत्र में तस्वीर महल के पास सार्वजनिक स्थल पर अवैध अतिक्रमण करने वाले और खुले में शराब पिलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने प्रेस क्लब कैंटीन संचालक सहित आठ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है. प्रेस क्लब कैंटीन संचालक ने अवैध रूप से ढकेल और काउंटर लगा रखा, जहां अवैध तरीके से शराब पिलाई जाती थी.

