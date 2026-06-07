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कासगंज में बड़ा हादसा, हजारा नहर में डूबे 3 सगे भाई, दो के शव बरामद, एक की तलाश जारी

Kasganj News: कासगंज के हजारा नहर में शनिवार को नहाने गए तीन सगे भाई डूब गए थे जिनका लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था,आज रविवार के दिन दो भाइयों के शव बरामद हुए हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 07, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:50 PM IST
कासगंज में बड़ा हादसा, हजारा नहर में डूबे 3 सगे भाई, दो के शव बरामद, एक की तलाश जारी
Image Credit: Kasganj News

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