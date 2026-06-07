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गौरव तिवारी/कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में शनिवार को हजारा नहर में नहाने गए तीन सगे भाइयों के डूबने से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रशासन और पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सघन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, आज रविवार को दो भाइयों के शव बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि तीसरे भाई की तलाश के लिए नहर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
नहाते समय गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, यह दर्दनाक वाकया शनिवार का है. पड़ोसी जिले हाथरस के थाना सिकंदराऊ क्षेत्र के गांव टिकरी नगला से तीन सगे भाई अपने एक दोस्त के साथ कासगंज की हजारा नहर में स्नान करने आए थे. नहाते समय चारों दोस्त पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और गहरे पानी में चले गए.
चीख-पुकार मचने के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से एक युवक (मित्र) को तो शनिवार को ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन तीन सगे भाई पानी के तेज बहाव में डूब गए.
परिजनों में मचा कोहराम, तीसरे भाई की तलाश जारी
हादसे की सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार और गांव में कोहराम मच गया. शनिवार से ही पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी. रविवार को कड़ी मशक्कत के बाद दो भाइयों
जयप्रकाश और हरेंद्र उर्फ छोटू के शव बरामद कर लिए गए.
मृतक युवक के रिश्तेदार ने पुष्टि की है कि चार लोग यहां आए थे, जिनमें से दो के शव मिल चुके हैं. फिलहाल, तीसरे भाई अजय को तलाशने के लिए नहर में पीएसी और स्थानीय गोताखोरों का अभियान अभी भी जारी है.
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