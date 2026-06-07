गौरव तिवारी/कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में शनिवार को हजारा नहर में नहाने गए तीन सगे भाइयों के डूबने से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रशासन और पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सघन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, आज रविवार को दो भाइयों के शव बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि तीसरे भाई की तलाश के लिए नहर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.