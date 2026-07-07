इटावा में नहाते वक्त यमुना नदी में डूबे 3 किशोर, एक की मौत और 1 बचा; एक अभी भी लापता

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Etawah News/ अन्नू चौरसिया: इटावा जनपद के थाना जसवंत नगर इलाके के अंतर्गत फकीरे की मड़ैया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब यमुना नदी में नहाते समय तीन किशोर डूब गए. इस हादसे में एक किशोर की मौत हो गई है. जबकि, एक किशोर की जान बच गई है. वहीं, एक किशोर अभी भी लापता बताया जा रहा है. जिसकी तलाश में पुलिस और गोताखोर की टीम जुटी हुई है.
यमुना नदी में डूबने से एक किशोर की मौत, एक लापता
बताया जा रहा है कि मड़ैया गांव के 12 वर्षीय मयंक उर्फ मिथुन, 13 वर्षीय निखिल और 12 वर्षीय सूरज जानवरों को चराने और पानी पिलाने के लिए यमुना नदी पर गए थे, जहां तीनों यमुना नदी पुल के नीचे नहाने लगे. इस दौरान मयंक गहरे पानी में जाकर डूबने लगा. उसकी चीख पुकार सुनकर निखिल और मयंक उसे बचाने गए, लेकिन वह भी डूबने लगे. उन्होंने खूब शोर मचाया, लेकिन कोई नहीं मौके पर नहीं आया.
लापता किशोर की तलाश में सर्च ऑपरेशन
सूरज जैसे-तैसे नदी से बाहर निकल कर गांव में शोर मचाते हुए भागा और घटना की सूचना गांव वालों और परिजनों को दी. इसके बाद स्थानीय गोताखोर ग्रामीणों की मदद से एक किशोर मयंक उर्फ मिथुन शव मिल गया. जबकि, निखिल का सुराग नहीं लग सका. जिसकी तलाश जारी है. सूचना के बाद सीओ जसवंतनगर थानाध्यक्ष के साथ नायाब तहसीलदार नेहा सचान भी मौके पर पहुंच गईं और लापता किशोर की तलाश में सर्च अभियान तेज कराया गया.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
काफी देर प्रयास करने के बाद भी निखिल का पता नहीं चल पाया. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दोनों किशोरों के परिजन यमुना नदी के घाट पर रोते बिलखते पहुंचे. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. नायाब तहसीलदार नेहा सचान ने परिवार के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया. नायाब तहसीलदार ने बताया कि लापता किशोर की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलवाया गया है, जो किशोर की तलाश करेगी.
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