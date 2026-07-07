इटावा में नहाते वक्त यमुना नदी में डूबे 3 किशोर, एक की मौत और 1 बचा; एक अभी भी लापता

यमुना नदी में डूबने से एक किशोर की मौत, एक लापता

बताया जा रहा है कि मड़ैया गांव के 12 वर्षीय मयंक उर्फ मिथुन, 13 वर्षीय निखिल और 12 वर्षीय सूरज जानवरों को चराने और पानी पिलाने के लिए यमुना नदी पर गए थे, जहां तीनों यमुना नदी पुल के नीचे नहाने लगे. इस दौरान मयंक गहरे पानी में जाकर डूबने लगा. उसकी चीख पुकार सुनकर निखिल और मयंक उसे बचाने गए, लेकिन वह भी डूबने लगे. उन्होंने खूब शोर मचाया, लेकिन कोई नहीं मौके पर नहीं आया.