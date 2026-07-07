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इटावा में नहाते वक्त यमुना नदी में डूबे 3 किशोर, एक की मौत और 1 बचा; एक अभी भी लापता

Etawah News: इटावा जनपद में यमुना नदी में नहाते वक्त तीन किशोर डूब गए. हादसे में एक किशोर को नदी से निकाल लिया गया. जबकि, दूसरे की डूबने से मौत हो गई. वहीं, तीसरे किशोर की तलाश में पुलिस और गोताखोर की टीम जुटी हुई है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 07, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:28 AM IST
इटावा में नहाते वक्त यमुना नदी में डूबे 3 किशोर, एक की मौत और 1 बचा; एक अभी भी लापता
Image Credit: Etawah NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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