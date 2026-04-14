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अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा; पानी भरे ड्रम में गिरकर 2 साल के मासूम की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Aligarh News: अलीगढ़ जिले के टप्पल कस्बे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पानी से भरे अधकटे ड्रम में गिरकर 2 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:43 PM IST
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अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा; पानी भरे ड्रम में गिरकर 2 साल के मासूम की मौत, परिवार में मचा कोहराम

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के टप्पल कस्बे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पानी से भरे अधकटे ड्रम में गिरकर 2 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया, वहीं इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

क्या है मामला ? 
यह घटना टप्पल क्षेत्र के मोहल्ला फाजिदपुरा की है. मृतक मासूम की पहचान अवान के रूप में हुई है, जो रिजवाना और दिलशाद का पुत्र था. बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर करीब 2 बजे परिवार के अन्य सदस्य खेती के काम से घर से बाहर गए हुए थे. घर पर केवल मां रिजवाना मौजूद थीं, जिनकी तबीयत खराब थी और वह कमरे में आराम कर रही थीं. इसी दौरान खेलते-खेलते मासूम अवान कमरे से बाहर निकल आया. घर के पास ही एक अधकटा ड्रम रखा हुआ था, जिसमें पानी भरा हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि खेलते समय मासूम का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे ड्रम में जा गिरा. ड्रम में भरे पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

ड्रम के अंदर पाया गया
कुछ देर बाद जब परिजनों को बच्चे के गायब होने का एहसास हुआ तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान अवान को ड्रम के अंदर पाया गया. आनन-फानन में परिजन उसे बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टप्पल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.इस हृदयविदारक घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. माता-पिता समेत पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मोहल्ले के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और हर कोई इस हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त कर रहा है.

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यह घटना एक बार फिर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चेतावनी बनकर सामने आई है. घर के आसपास रखे खुले पानी के स्रोत, जैसे टैंक, ड्रम या गड्ढे, बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे स्थानों को ढंककर रखना और बच्चों पर लगातार नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.

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