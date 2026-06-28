Add Zee Business As A Preferred Source
App

जिस घर में शहनाइयां बज रही थीं, वहां पसरा मातम...बहन की डोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी

Aligarh Accident: अलीगढ़ में एक शादी समारोह की खुशियों भरे घर में मातम का माहौल छा गया. यहां अपनी चचेरी बहन की शादी की रस्मों में जुटा भाई हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 28, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:18 AM IST
जिस घर में शहनाइयां बज रही थीं, वहां पसरा मातम...बहन की डोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी
Image Credit: Aligarh AccidentSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को रौंदा, मां-बेटे समेत तीन की मौत; एक का पैर कटा
Aligarh road accident46 min ago
2
up breaking news1 hr ago
3
Pilibhit Encounter1 hr ago
4
Lucknow Fuel Price2 hrs ago
5
Mathura NewsJun 27