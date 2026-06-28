जिस घर में शहनाइयां बज रही थीं, वहां पसरा मातम...बहन की डोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर

घर से बहन की डोली उठने से पहले भाई की अर्थी उठी. मृतक अंकित कुमार दुल्हन शिवानी का चचेरा भाई था. बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय अंकित शुक्रवार को अपनी चचेरी बहन की शादी में हाथ बंटा रहा था. देर रात वह शादी में आए हलवाई को अपनी बाइक से अलीगढ़ शहर छोड़कर वापस गांव लौट रहा था. इसी दौरान अटलपुर गांव के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.