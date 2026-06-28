जिस घर में शहनाइयां बज रही थीं, वहां पसरा मातम...बहन की डोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी

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Aligarh Accident/ मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के लोधा थाना क्षेत्र के मोहकम गांव में उस वक्त कोहराम मच गया, जब घर में बहन की शादी हो रही थी और बाजार में भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई. जैसे ही यह खबर गांव पहुंची, शादी समारोह में हाहाकार मच गया. उस समय दुल्हन के फेरों की तैयारी चल रही थी. हादसे की खबर मिलते ही तुरंत फेरे रोक दिए गए.
तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर
घर से बहन की डोली उठने से पहले भाई की अर्थी उठी. मृतक अंकित कुमार दुल्हन शिवानी का चचेरा भाई था. बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय अंकित शुक्रवार को अपनी चचेरी बहन की शादी में हाथ बंटा रहा था. देर रात वह शादी में आए हलवाई को अपनी बाइक से अलीगढ़ शहर छोड़कर वापस गांव लौट रहा था. इसी दौरान अटलपुर गांव के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.
शनिवार को हुआ अंतिम संस्कार
टक्कर इतनी जोरदार थी कि अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल अंकित को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. अंकित के मौत की खबर सुनते ही परिजन और ग्रामीण घटनास्थल व अस्पताल की ओर दौड़ पड़े. शनिवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद दोपहर में उसका अंतिम संस्कार हुआ.
गमगीन माहौल में दुल्हन की विदाई
भाई की अंत्येष्टि के बाद परिवार ने हिम्मत जुटाई और रात करीब 8:30 बजे शुद्धिकरण के लिए हवन किया. उसके बाद दुल्हन के फेरों की शेष रस्में पूरी कराईं. रविवार को गमगीन माहौल के बीच दुल्हन शिवानी को विदा किया गया. मृतक अंकित अपने चार बहनों और दो भाइयों में चौथे नंबर पर था.
क्या बोले लोधा थाना प्रभारी?
लोधा थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. अभी इस मामले में कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. पुलिस आरोपी अज्ञात ट्रक और उसके ड्राइवर की तलाश कर रही है. जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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