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अलीगढ़ से उड़ा ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घनाग्रस्त, हाईटेंशन तार टूटा, कासगंज में बड़ा हादसा टला

Kasganj news: विमान गिरने के दौरान वह हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे बिजली का तार टूट गया. हादसे में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 29, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:24 PM IST
अलीगढ़ से उड़ा ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घनाग्रस्त, हाईटेंशन तार टूटा, कासगंज में बड़ा हादसा टला
Image Credit: Kasganj NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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