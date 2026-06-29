अलीगढ़ से उड़ा ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घनाग्रस्त, हाईटेंशन तार टूटा, कासगंज में बड़ा हादसा टला

दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान अचानक नीचे आता दिखाई दिया और कुछ ही क्षणों में खेत में गिर गया. दुर्घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से यह हादसा हुआ हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित एजेंसियों को भी सूचना दे दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.