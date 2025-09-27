Advertisement
Aligarh News: खेरेश्वर चौराहे पर 'खूनी खेल', पिता संग जा रहे बाइक शोरूम मालिक पर गोलियों की बौछार, परिजन ने लगाए ये आरोप

Aligarh Crime News: अलीगढ़ में पिता संग जा रहे व्यवसायी युवक पर अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने हमला कर दिया. खेरेश्वर चौराहे पर हुए इस गोलीकांड में कारोबारी की मौत हो गई. परिजनों ने अखिल भारत हिंदू महासभा की अध्यक्ष व उनके पति अशोक पांडे पर हत्या का आरोप लगाया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:55 AM IST
Aligarh News
Aligarh News

Aligarh Crime News: अलीगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पिता संग जा रहे व्यवसायी युवक की खेरेश्वर चौराहे पर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि खेरेश्वर चौराहे पर व्यवसायी पर अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने अचानक गोलियों की बरसात कर दी. जिससे उसकी मौत हो गई. यह घटना जिले के थाना रोरावर क्षेत्र की है.

परिजनों ने रुपये के लेनदेन के विवाद में अखिल भारत हिंदू महासभा की अध्यक्ष व उनके पति अशोक पांडे पर हत्या करने का आरोप लगाया है. सूचना के बाद आनन-फानन में एसएसपी अधीनस्थ अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

क्या है ये पूरा मामला?
हाथरस के कोतवाली सिकंदरा राऊ क्षेत्र के गांव कचौरी निवासी अभिषेक गुप्ता का कस्बा खैर में टीवीएस बाइक का शोरूम है. रात में अभिषेक गुप्ता अपने पिता के साथ गांव जाने के लिए बस द्वारा खेर से महानगर की खेरेश्वर चौराहे पर आए और वहां से सिकंदरा राऊ जाने के लिए रोडवेज बस में सवार हो रहे थे. इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने अभिषेक गुप्ता को गोली मार दी. सिर में गोली लगने से अभिषेक जमीन पर गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

घटना की जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना पर एसएसपी नीरज जादौन अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी की. मृतक व्यापारी के पिता का कहना है कि अलीगढ़ महानगर के रहने वाले अशोक पांडे और पूजा सुकून पांडे से उनके बेटे के पहले अच्छे संबंध थे. उनकी बेटे कुछ रकम उधारी ले रखी थी. जिसे लेकर दोनों को परेशान करने के साथ ब्लैकमेल कर रहे थे. इसी रंजिश में उनके बेटे की हत्या कराई गई है.

फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है. मृतक व्यापारी के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

