अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना

इस हादसे की गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी प्रणय सिंह और पुलिस अधीक्षक भी जिला अस्पताल पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने परिजनों से भी बातचीत कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया. जिला अस्पताल में एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने से कुछ समय के लिए आपाधापी की स्थिति बन गई. डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने तत्काल सभी घायलों का उपचार शुरू किया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अलीगढ़ और अन्य हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया.