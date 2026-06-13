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मथुरा-बरेली हाईवे पर रोडवेज बसों की जोरदार भिड़ंत, दो यात्रियों की दर्दनाक मौत; 36 घायल

Kasganj Bus Accident: कासगंज में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां मथुरा-बरेली हाईवे पर कलेक्ट्रेट के पास राजस्थान लोक परिवहन की बस और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) की बस के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. जिससे दो यात्रियों की मौत हो गई. जबकि, 36 यात्री घायल बताए जा रहे हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 13, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:34 AM IST
मथुरा-बरेली हाईवे पर रोडवेज बसों की जोरदार भिड़ंत, दो यात्रियों की दर्दनाक मौत; 36 घायल
Image Credit: Kasganj Accident

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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