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Kasganj Bus Accident/ गौरव तिवारी: उत्तर प्रदेश के कासगंज में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया. जिले के थाना सोरों क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा-बरेली हाईवे पर कलेक्ट्रेट के पास राजस्थान लोक परिवहन की बस और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) की बस के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. यह हादसा इतना भयावह था कि दोनों बसों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.
दो बसों की आमने-सामने जोरदार टक्कर
इस भयावह हादसे में दो यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 36 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. इन घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हाईवे पर लंबा जाम लग गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय दोनों बसें अपने-अपने गंतव्य की ओर जा रही थीं. जैसे ही वे कलेक्ट्रेट के निकट पहुंचीं, अचानक आमने-सामने टकरा गईं.
बाहर निकाले गए बसों में फंसे यात्री
टक्कर इतनी जोरदार थी कि बसों में बैठे यात्री सीटों से उछलकर एक-दूसरे पर गिर पड़े. कई लोग बसों के अंदर ही फंस गए. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना सोरों पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बसों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. घायलों को एंबुलेंस और अन्य वाहनों की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया.
अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना
इस हादसे की गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी प्रणय सिंह और पुलिस अधीक्षक भी जिला अस्पताल पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने परिजनों से भी बातचीत कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया. जिला अस्पताल में एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने से कुछ समय के लिए आपाधापी की स्थिति बन गई. डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने तत्काल सभी घायलों का उपचार शुरू किया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अलीगढ़ और अन्य हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया.
हादसे पर क्या बोले जिलाधिकारी?
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद कुछ समय तक मथुरा-बरेली हाईवे पर यातायात बाधित रहा, लेकिन पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करा दिया.
इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर लगातार बढ़ती दुर्घटनाएं चिंता का विषय हैं और सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. साथ ही मृतकों की पहचान और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.