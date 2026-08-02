बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबे 2 मासूम, अवैध खनन और भट्ठा मालिक की लापरवाही पर उठे सवाल

अवैध खनन पर उठे गंभीर सवाल

इस दर्दनाक घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाज़ार गर्म है. ग्रामीणों का आरोप है कि खनन अधिकारी और सहावर एसडीएम भट्ठा मालिकों पर मेहरबान हैं. क्षेत्र में अवैध ईंट भट्ठों पर मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से मिट्टी का खनन किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि यह सारा खेल खनन अधिकारी के संरक्षण में चल रहा है, जिसकी भारी कीमत आज दो मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है.