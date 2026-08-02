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बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबे 2 मासूम, अवैध खनन और भट्ठा मालिक की लापरवाही पर उठे सवाल

कासगंज में बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. ग्रामीणों ने भट्ठा मालिक की लापरवाही और अवैध खनन को हादसे की वजह बताया.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 02, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:58 PM IST
बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबे 2 मासूम, अवैध खनन और भट्ठा मालिक की लापरवाही पर उठे सवाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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