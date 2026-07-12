/शराब पिलाई, चेहरे और शरीर पर दांतों से काटा...अलीगढ़ में सब्जी लेने निकली किशोरी से दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार की

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Aligarh Gangrape Case/ मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मुस्लिम समाज की किशोरी से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि किशोरी सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान दो दरिंदे उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गए. आरोप है कि दोनों ने घर की दूसरी मंजिल पर ले जाकर पहले किशोरी को शराब पिलाई. उसके बाद गैंगरेप किया. दरिंदगी में किशोरी के होंठ सूज गए. चेहरे और शरीर पर दांतों से काटने के निशान मिले हैं.
बेहोशी की हालत में मिली किशोरी
जानकारी के मुताबिक, गांव के ही किसी शख्स ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी. सूचना मिलते ही बिना देर किए पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने भागने की कोशिश की. दबिश के दौरान एक आरोपी दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर कूद गया. जिससे वह घायल हो गया. हालांकि, पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. वहीं गांव वालों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी. उधर, गैंगरेप के चलते किशोरी बेहोश हो गई.
घर से करीब 4 किलोमीटर दूर लेजाकर किया गैंगरेप
आनन-फानन में पीड़िता को पुलिस ने जांच और इलाज के लिए महिला अस्पताल भेजा और वहां भर्ती कराया. इलाका पुलिस पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है. दोनों आरोपियों के नाम किशन गोपाल वाल्मीकि और संजू वाल्मीकि है. जानकारी के मुताबिक, पीड़िता के घर से करीब 4 किलोमीटर दूर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया था. यह घटना अलीगढ़ के छर्रा थाना इलाके के एक गांव की है.
जांच-पड़ताल में जुटी पुलिस
किशोरी की मां और पिता ने रोते हुए दरिंदो को फांसी की सजा देने की मांग है. सीओ छर्रा अविनेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. फिलहाल, पुलिस की जांच-पड़ताल जारी है.
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