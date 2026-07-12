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शराब पिलाई, चेहरे और शरीर पर दांतों से काटा...अलीगढ़ में सब्जी लेने निकली किशोरी से दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार की

Aligarh Gangrape Case: अलीगढ़ में सब्जी लेने निकली मुस्लिम समाज की किशोरी से गैंगरेप हुआ है. आरोप है कि दरिंदे उसे बहला-फुसला कर घर से करीब 4 किलोमीटर दूर ले गए. किशोरी को शराब पिलाई और उसके साथ गैंगरेप किया. दरिंदगी में पीड़िता के होंठ सूज गए. उसके चेहरे और शरीर पर दांतों से काटने के निशान मिले हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 12, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:57 AM IST
शराब पिलाई, चेहरे और शरीर पर दांतों से काटा...अलीगढ़ में सब्जी लेने निकली किशोरी से दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार की
Image Credit: सांकेतिक फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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