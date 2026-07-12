/शराब पिलाई, चेहरे और शरीर पर दांतों से काटा...अलीगढ़ में सब्जी लेने निकली किशोरी से दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार की

Aligarh Gangrape Case/ मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मुस्लिम समाज की किशोरी से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि किशोरी सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान दो दरिंदे उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गए. आरोप है कि दोनों ने घर की दूसरी मंजिल पर ले जाकर पहले किशोरी को शराब पिलाई. उसके बाद गैंगरेप किया. दरिंदगी में किशोरी के होंठ सूज गए. चेहरे और शरीर पर दांतों से काटने के निशान मिले हैं.