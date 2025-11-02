Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2984808
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

बुलंदशहर में खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिरी दो बहनें, दोनों की मौत से गांव में छाया मातम

Bulandshahr News: बुलंदशहर जनपद में  खेलते-खेलते ईंट भट्ठे के पास बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में दो मासूम बहनें डूब गईं. जब तक ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे, तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 02, 2025, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bulandshahr News/मोहित गोमत:  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में रविवार सुबह दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. खेलते-खेलते ईंट भट्ठे के पास बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में दो मासूम बहनें डूब गईं. जब तक ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे, तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव देवी का नगला की है. जहां पर खेलते-खेलते 5 वर्षीय डिंपल और 7 वर्षीय ज्योति, दोनों चचेरी  बहनें, ईंट भट्ठे के पास बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गईं.  सूचना मिलते ही सीओ शोभित कुमार और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि रतन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. बताया जा रहा है कि गड्ढे में कई दिनों से पानी भरा हुआ था और बच्चों के वहां खेलने पर किसी तरह की रोक नहीं थी.

पुलिस ने दोनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है. बच्चियों के शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि ईंट भट्ठे के पास बने ऐसे गड्ढों को भरवाने या सुरक्षित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते, जिससे इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं: कोबरा ने खत्म कर दी खतरों से खेलने वाले किसान की जिंदगी, जीभ पर उड़ेल दिया जहर

सील हो गया अलीगढ़ का दुआ रहीम रेस्टोरेंट, नोटिस दे मांगा जवाब, इस लापरवाही के कारण हुई बड़ी कार्रवाई
 

TAGS

bulandshahr news

Trending news

bulandshahr news
बुलंदशहर में खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिरी दो बहनें
electricity bill defaulters
बिल लटकाया तो बिजली भी जाएगी! कैसे करते हैं प्रार्थना पत्र डाउनलोड; वह भी सिखाया
Saharanpur news
Saharanpur News: कोबरा ने खत्म कर दी खतरों से खेलने वाले किसान की जिंदगी, जीभ पर उड़
Veeru of Sholay
लखनऊ में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस की समझाइश के बाद नीचे उतारा
Dua Raheem Restaurant
सील हो गया अलीगढ़ का दुआ रहीम रेस्टोरेंट, इस लापरवाही के कारण हुई बड़ी कार्रवाई
Bahraich news
बहराइच में धान क्रय केंद्र शुरू,धान खरीद में आंख की रेटिना से किसानों की बायोमेट्रिक
Dehradun
राष्ट्रपति मुर्मू का आज से तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरा, कई समारोह में करेंगी शिरकत
Bus Accident in Mathura
मथुरा में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बेकाबू डग्गामार बस पलटी, कई घायल
Bahraich news
6 महीने के मासूम से दूर हुआ मां का आंचल,अंधेरे में छुपे बैठे जहरीले सांप ने काटा,मौत
Prayagraj
नैनी सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने की आत्महत्या,कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा