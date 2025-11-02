बुलंदशहर में खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिरी दो बहनें, दोनों की मौत से गांव में छाया मातम

Bulandshahr News: बुलंदशहर जनपद में खेलते-खेलते ईंट भट्ठे के पास बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में दो मासूम बहनें डूब गईं. जब तक ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे, तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं.
Trending Photos
Bulandshahr News/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में रविवार सुबह दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. खेलते-खेलते ईंट भट्ठे के पास बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में दो मासूम बहनें डूब गईं. जब तक ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे, तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव देवी का नगला की है. जहां पर खेलते-खेलते 5 वर्षीय डिंपल और 7 वर्षीय ज्योति, दोनों चचेरी बहनें, ईंट भट्ठे के पास बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गईं. सूचना मिलते ही सीओ शोभित कुमार और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि रतन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. बताया जा रहा है कि गड्ढे में कई दिनों से पानी भरा हुआ था और बच्चों के वहां खेलने पर किसी तरह की रोक नहीं थी.
पुलिस ने दोनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है. बच्चियों के शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि ईंट भट्ठे के पास बने ऐसे गड्ढों को भरवाने या सुरक्षित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते, जिससे इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं.
और पढे़ं: कोबरा ने खत्म कर दी खतरों से खेलने वाले किसान की जिंदगी, जीभ पर उड़ेल दिया जहर
सील हो गया अलीगढ़ का दुआ रहीम रेस्टोरेंट, नोटिस दे मांगा जवाब, इस लापरवाही के कारण हुई बड़ी कार्रवाई