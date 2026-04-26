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यमुना एक्सप्रेस-वे पर धड़ल्ले से दौड़ रहे डग्गेमार वाहन, यात्रियों से मनमाना किराया वसूली

Aligarh News: अलीगढ़ जनपद के टप्पल थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे कट पर अवैध डग्गेमार वाहनों का संचालन खुलेआम जारी है. नियमों को ताक पर रखकर बिना परमिट के ईको वैन और अन्य निजी वाहन सवारियों को ठूस-ठूसकर भर रहे हैं और मनमाना किराया वसूल रहे हैं.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 26, 2026, 04:40 PM IST
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यमुना एक्सप्रेस-वे पर धड़ल्ले से दौड़ रहे डग्गेमार वाहन, यात्रियों से मनमाना किराया वसूली

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के टप्पल थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे कट पर अवैध डग्गेमार वाहनों का संचालन खुलेआम जारी है. नियमों को ताक पर रखकर बिना परमिट के ईको वैन और अन्य निजी वाहन सवारियों को ठूस-ठूसकर भर रहे हैं और मनमाना किराया वसूल रहे हैं.  हैरानी की बात यह है कि क्षेत्रीय परिवहन विभाग (RTO) द्वारा कई बार कार्रवाई किए जाने के बावजूद इन अवैध वाहनों पर कोई ठोस अंकुश नहीं लग पा रहा है. 

जानिए पूरी बात ? 
दरअसल, स्थानीय लोगों और यात्रियों का आरोप है कि ये डग्गेमार वाहन न सिर्फ ओवरलोडिंग कर रहे हैं, बल्कि सुरक्षा मानकों की भी खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं. कई बार एक छोटे वाहन में क्षमता से दोगुनी सवारियां बैठा दी जाती हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है. इसके बावजूद चालक तेज रफ्तार में एक्सप्रेस-वे पर वाहन दौड़ाते हैं. 

पुलिस पर मिलीभगत के आरोप
इस पूरे मामले में इलाका पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। लोगों का कहना है कि पुलिस की कथित मिलीभगत के चलते ही ये अवैध वाहन बिना किसी डर के संचालित हो रहे हैं. आरोप है कि नियमित रूप से अवैध वसूली के चलते इन वाहनों को संरक्षण दिया जाता है, जिससे कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है. 

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RTO की कार्रवाई भी बेअसर
RTO विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान और जब्ती की कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद हालात फिर जस के तस हो जाते हैं.  अवैध वाहन चालक नए तरीकों से संचालन शुरू कर देते हैं, जिससे प्रशासन की सख्ती का असर ज्यादा दिन नहीं टिक पाता. 

यात्रियों की मजबूरी बन रहा कारण
ग्रामीण और आसपास के इलाकों के लोग सस्ते और जल्दी साधन के चलते इन डग्गेमार वाहनों का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं.  नियमित और पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन की कमी भी इस समस्या को बढ़ावा दे रही है. 

यमुना एक्सप्रेस-वे जैसे हाई-स्पीड मार्ग पर इस तरह के अवैध और असुरक्षित वाहन संचालन से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.  ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन, RTO और पुलिस मिलकर ठोस और निरंतर कार्रवाई करें, ताकि इस अवैध नेटवर्क पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. 

यह भी पढ़ें : गंगोत्री-यमुनोत्री मार्गों पर दौड़ेगी हाईटेक बुलेट, श्रद्धालुओं की यात्रा होगी सुगम,पुलिस का नया कदम
 

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