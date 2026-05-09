अलीगढ़ सिविल लाइंस के पास दर्दनाक सड़क हादसा: जीजा की मौत, साले की हालत गंभीर

मनीष शर्मा/अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पास साईं ढाबा के निकट हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जीजा-साले की जोड़ी हादसे का शिकार हो गई. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

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पिछले साल ही हुई थी शादी

मृतक की पहचान बाद में सन्नी के रूप में हुई, जो बरौला पुल के नीचे का रहने वाला था और पेंटिंग का काम करता था. वहीं घायल राहुल कुमार नगला क्षेत्र, थाना बन्नादेवी का रहने वाला है, जो प्लंबरी का काम करता है. दोनों रिश्ते में जीजा-साले बताए जा रहे हैं. परिजनों के अनुसार सन्नी की शादी पिछले वर्ष 12 नवंबर को हुई थी.

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परिवार में मातम

घायल राहुल के पिता बिशंभर दयाल ने बताया कि वह घर पर नहीं थे राहुल काम से लौटने के बाद स्कूटी खड़ी कर कहीं निकल गया था. कुछ देर बाद फोन आया कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें तुरंत अस्पताल बुलाया गया. परिजनों के मुताबिक हादसा तस्वीर महल के पास स्थित साईं ढाबा के निकट हुआ. सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर परिजनों को हादसे की गंभीरता का पता चला.

इटावा में तेज रफ्तार का कहर

इटावा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंद डाला. इस हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हुई. पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया है. घायल का इलाज जारी है. बाइक सवार इटावा से रिश्तेदारी में शामिल होकर वापस मैनपुरी जनपद अपने घर जा रहे थे. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. ये घटना थाना चौबिया इलाके की है.

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