Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

UP Accident: यूपी में कोहरे बना काल, अलीगढ़-एटा से लेकर बांदा तक सड़क हादसे में कई की मौत

UP Road Accidents News: यूपी में अलग-अलग जगह सड़क हुए हैं. बांदा, अलीगढ़ से लेकर एटा तक कई सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों में कई लोगों की जान चली गई है तो कई लोग घायल बताये जा रहे हैं. जानते हैं किन जिलों के लोग हुए ज्यादा प्रभावित.......

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:52 AM IST
UP Accident
UP Accident

अतुल मिश्रा/हर्ष/एटा/बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा-अलीगढ़ और एटा में सड़क हादसा हुआ है. दोनों जगह हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया है. घायल को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है.  मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

कहां हुआ हादसा?
घटना चिल्ला थाना क्षेत्र के दोहतरा गांव के पास की है, जहां पर देर रात दो बाइकों में टक्कर हो गई. बाइक सवार सड़क में गिरे ही थे कि पीछे से आ रहे हैं ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को बुरी तरह से रौंद दिया है. जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. 

बताया जा रहा है कि दोनों मृतक सरवर और इशरत खान फतेहपुर जनपद की ललौली इलाके के रहने वाले थे. घायल बाइक सवार प्रमोद चिल्ला थाना क्षेत्र के डिघवट गांव का निवासी है. हमें सूचना की बात पहुंची पुलिस ने ट्रक को हिरासत में ले लिया है अज्ञात ट्रक चालक फरार हो गया है.

एटा में एक बार फिर दिखा रफ़्तार का कहर
एटा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक पर सवार मैकेनिक को रौंद डाला. इस हादसे में मैकेनिक की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक काम करके अपने घर जा रहा था. घटना को अंजाम देकर डंपर चालक मौके से फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया. युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं पुलिस फरार डंपर चालक की तलाश में जुट गई है. थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड़ की घटना है.

अलीगढ़–पलवल हाईवे पर ट्रैक्टर से टकराई बाइक, सिक्योरिटी गार्ड की दर्दनाक मौत
घने कोहरे ने अलीगढ़ में एक और जान ले ली है. टप्पल थाना क्षेत्र के अलीगढ़–पलवल हाईवे पर रायपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड आगे सड़क पर खड़े लोहे के गाटरों से भरे ट्रैक्टर में जा घुसा. टक्कर इतनी भीषण थी कि लोहे के गाटरों से टकराकर युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान इगलास क्षेत्र के गांव नैचलपुर निवासी रोहित के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों में कोहराम मचा है. मृतक के रिश्तेदार चंद्रपाल ने बताया कि रोहित ड्यूटी से लौट रहा था, तभी कोहरे के कारण हादसा हो गया. वहीं सीएचसी टप्पल के अधीक्षक डॉ. बृजेश ने बताया कि युवक को अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Up AccidenBanda Newsaligarh accident

