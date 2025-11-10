इटावा सड़क हादसे में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत, अलीगढ़ में डिवाइडर से टकराई कार, आरोपी और दो पुलिसकर्मी घायल

UP Accident News: यूपी के इटावा जिले में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन का कहर देखने को मिला. जहां पर थाना सैफई इलाके में हवाई पट्टी रोड स्थित उझियानी गांव में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी. इस घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

रेलवे स्टेशन ज रहे थ बाइक सवार

घटना को लेकर बताया गया है कि बाइक सवार युवक प्रवीन की पत्नी बिहार से लौट रही थी. प्रवीन अपने साथी नीरज के साथ रेलवे स्टेशन जा रहे थे. तभी रास्ते में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई. वहीं दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

अलीगढ़ में आरोपी और दो पुलिसकर्मी घायल

अलीगढ़ के भीकमपुर इलाके में आरोपी को पकड़ कर ले जा रही पुलिस की एक तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक आरोपी और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. हादसे के बाद सभी घायलों को चंदौस पुलिस की मदद से मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायल आरोपी की पहचान जयप्रकाश के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 58 वर्ष बताई जा रही है। उसे सिर पर गंभीर चोटें आई हैं.

बन्नादेवी क्षेत्र की घटना

वहीं घायल पुलिसकर्मियों में महेश चंद और विजय सिंह शामिल हैं, जो थाना चंदौस में तैनात हैं. डॉ. गजेश कुमार ईएमओ जिला अस्पताल ने बताया कि यह घटना थाना बन्नादेवी क्षेत्र के भीकमपुर की है, जहां वाहन अचानक डिवाइडर से जा टकराया. फिलहाल तीनों घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.