Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2973255
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

यूपी के कई जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे, कहीं मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे युवकों को ट्रैक्टर ने रौंदा , तो कहीं पलटी सीमेंट से भरी ट्रक

UP Road Accident: प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बीती रात सड़कों पर दिल दहला देने वाले हादसे हुए हैं. कहीं खुशी के माहौल में लौटते युवक काल के गाल में समा गए, तो कहीं भारी वाहन की चपेट में आकर परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

UP Road Accident News: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान कई भीषण सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए. गोंडा, अलीगढ़, कुशीनगर, कानपुर और अमरोहा जिलों में हुए इन हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

गोंडा में प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे तीन युवक ट्रैक्टर-ट्राली से कुचले गए 
नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटी चौराहे के पास देर रात सरयू नदी में लक्ष्मी-गणेश प्रतिमा विसर्जन कर वजीरगंज लौट रहे तीन बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने रौंद दिया. हादसे में पंकज मिश्र (28), पंकज पाल (18) और अजय पाल (20) गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें अयोध्या और गोंडा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है. पंकज मिश्र की हालत नाजुक बताई जा रही है.

अलीगढ़ में सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, चालक की मौत
थाना इगलास क्षेत्र के मथुरा रोड पर करवन नदी के पास सीमेंट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में चालक केबिन में फंस गया. पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कुशीनगर में लक्जरी बस ट्रक से भिड़ी, एक दर्जन यात्री घायल
हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार जा रही बस थरूआडीह (NH-28) के पास सड़क किनारे खड़े कंटेनर ट्रक में पीछे से टकरा गई. हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हो गए. सभी यात्री छठ पूजा मनाने के लिए बिहार जा रहे थे. हाटा पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.

कानपुर के घाटमपुर में बाइक और ऑटो की भिड़ंत, एक की मौत
मूसानगर रोड पर देर रात बाइक और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो पलटने से उसमें सवार 9 लोग घायल हो गए. छह गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

अमरोहा में स्कूटी सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, महिला की मौत 
उदयशंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी के पास सड़क किनारे खड़े स्कूटी सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर से दोनों खाई में जा गिरे, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई. पति को एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश जारी है.

TAGS

UP Road Accident

Trending news

UP Rojgar Mela 2025
युवाओं के लिए Good News,मेरठ समेत इन जिलों में बंपर भर्ती,ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसी
Bahraich wolf attack
घात लगाए बैठा था खूंखार जानवर, महिला समेत तीन पर किया हमला, आदमखोर से दहशतजदा लोग
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में बढ़ी ठिठुरन, पहाड़ों में बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम, पढ़ें अपडेट
prayagraj news
शाम को पत्रकार की हुई हत्या, रात में पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा,अभी कारण पता नहीं
Bijnor latest news
गुलदार ले गया बेटी... 5 लाख का मुआवजा पाने के लिए परिजनों ने रचा नाटक, लापता लड़की
Gonda latest News
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्रक में तोड़फोड़, ड्राइवर को दौड़ा कर पीटा
UP News
टेक्सटाइल से टेक हब तक.. यूपी में निवेश की बारिश, करोड़ों के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में
UP News
अब सिर्फ आग नहीं.. हर आपदा से लड़ेगी यूपी की फायर सर्विस, जानें क्या है मास्टरप्लान
Uttarakhand BJP
उत्तराखंड BJP ने जारी की प्रवक्ताओं की लिस्ट, जानें किसे-किसे मिली जिम्मेदारी
jalaun news
जालौन में दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार ने छीनी ससुर-दामाद की जान, हाईवे पर मचा हड़कंप