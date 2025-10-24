यूपी के कई जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे, कहीं मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे युवकों को ट्रैक्टर ने रौंदा , तो कहीं पलटी सीमेंट से भरी ट्रक

UP Road Accident News: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान कई भीषण सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए. गोंडा, अलीगढ़, कुशीनगर, कानपुर और अमरोहा जिलों में हुए इन हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

गोंडा में प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे तीन युवक ट्रैक्टर-ट्राली से कुचले गए

नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटी चौराहे के पास देर रात सरयू नदी में लक्ष्मी-गणेश प्रतिमा विसर्जन कर वजीरगंज लौट रहे तीन बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने रौंद दिया. हादसे में पंकज मिश्र (28), पंकज पाल (18) और अजय पाल (20) गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें अयोध्या और गोंडा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है. पंकज मिश्र की हालत नाजुक बताई जा रही है.

अलीगढ़ में सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, चालक की मौत

थाना इगलास क्षेत्र के मथुरा रोड पर करवन नदी के पास सीमेंट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में चालक केबिन में फंस गया. पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

कुशीनगर में लक्जरी बस ट्रक से भिड़ी, एक दर्जन यात्री घायल

हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार जा रही बस थरूआडीह (NH-28) के पास सड़क किनारे खड़े कंटेनर ट्रक में पीछे से टकरा गई. हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हो गए. सभी यात्री छठ पूजा मनाने के लिए बिहार जा रहे थे. हाटा पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.

कानपुर के घाटमपुर में बाइक और ऑटो की भिड़ंत, एक की मौत

मूसानगर रोड पर देर रात बाइक और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो पलटने से उसमें सवार 9 लोग घायल हो गए. छह गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

अमरोहा में स्कूटी सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, महिला की मौत

उदयशंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी के पास सड़क किनारे खड़े स्कूटी सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर से दोनों खाई में जा गिरे, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई. पति को एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश जारी है.