सलमान खान देशद्रोही है, उसे फांसी होनी चाहिये...यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने दिया विवादित बयान

मनीष शर्मा/अलीगढ़: यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही बताया और कहा कि उन्हें फांसी होनी चाहिये.

क्या है पूरा बयान

रघुराज सिंह ने कहा, "सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है. इसलिए उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिये. वह हिंदुओं को नैन मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है. वह हिंदुस्तान से पैसा कमाता है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के सपोर्ट करता है. सलमान खान देशद्रोही है इसिलए उसे फांसी होनी चाहिए."

ठाकुर रघुराज सिंह ने लोगों से सलमान खान की पिक्चर ना देखने की अपील करते हुए कहा कि वह चोर और डकैत है, वह हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है इसलिए सिर्फ फांसी होनी चाहिए.