मदरसे-मस्जिद और एएमयू पर मंत्री रघुराज सिंह का तूफानी बयान, देशभर में छिड़ी नई बहस, उठे सवाल और बढ़ी राजनीतिक गर्मी

Aligarh News/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है. रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मदरसे, मस्जिद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को लेकर कई तीखे आरोप लगाए. उनके इन बयानों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

एएमयू को लेकर जांच की मांग

रघुराज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार यहां से भी बुरहान वानी जैसे आतंकवादी निकले हैं. उन्होंने एएमयू को आतंकवादियों का अड्डा”तक बता दिया. यह भी कहा कि देश में किसी भी तरह का "अल्पसंख्यक संस्थान" नहीं होना चाहिए.

मदरसों और मस्जिदों पर हमला

मंत्री ने दावा किया कि जितने भी आतंकवादी निकलते हैं, वे मदरसे और मस्जिद से ही निकलते हैं. इसलिए इन संस्थानों को बंद किया जाना चाहिए. उन्होंने यहां तक कहा कि इन जगहों पर “ताले लग जाने चाहिए.

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिया बयान

दिल्ली बम ब्लास्ट पर बात करते हुए रघुराज सिंह ने आरोप लगाया कि देश के किसी “मौलवी या मुल्ला ने अभी तक इस घटना का विरोध नहीं किया है. उन्होंने कहा कि “जितना पढ़ा-लिखा मुसलमान होता है, उतना बड़ा आतंकवादी होता है. इसके अलावा उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद उनके समय में फैला और कानून सख्त होता तो “उन्हें फांसी दे देनी चाहिए थी.”

बयान के बाद बढ़ा विवाद

मंत्री के इन बयानों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने इस बयान को उत्तेजक और भड़काऊ बताते हुए कड़ी आलोचना की है. वहीं, सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

